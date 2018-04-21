勵馨「#MeToo大遊行」 籲對性侵受害者更友善

2018-04-21 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



近年來在國際越演越烈的#MeToo風潮，讓世界各國都開始正視性侵害及性騷擾等議題，但在台灣響應的人仍少，勵馨基金會今天舉行全台邀請近千人參與首場「#MeToo遊行」，呼籲民眾一同創造對性侵受害者更友善的環境。

1993年勵馨基金會辦理「反雛妓華西街萬人慢跑」，起點在中正紀念堂，今年也是勵馨基金會成立30周年，為讓更多人正視性侵受害者的創傷，勵馨今年也選在同一地點舉行，包括立委尤美女、李麗芬等人也參與遊行。

遊行過程中，所有遊行夥伴戴上面具，面具代表著每個人身上的性別烙印、社會刻板印象，最後把一同把面具拋向天空，象徵突破性別與性傷害的刻板框架與烙印，也希望每個遭受性別暴力與歧視的人，在社會的陪伴下能夠重獲新生。

勵馨基金會執行長紀惠容表示，期待透過遊行讓更多人看見性受害者的創傷、再接住她們，台灣社會應該要破除性侵害結構性的壓迫，包括社會對受害者的迷思，以及法令上的不足等等，而許多國家在「#MeToo」運動上已經打破這種藩籬，接受受害者的發聲，但台灣的「#MeToo」運動可說還沒有開始，今天「就是要把這樣的高牆推倒。」

紀惠容表示，｢#MeToo」在南韓會引發如此大的回響，完全是因為社會輿論大力支持，甚至南韓民眾還衍生出｢#with you」的hash tag，常常與｢#MeToo」共用，表達與受害者站在一起的態度。｢#MeToo」運動是否風起雲湧，社會是否支持是非常重要的。

紀惠容指出，將持續針對不公義的人際關係混淆、是非對錯及沒有性別意識的法院系統抗議，希望社會看見性受害者的創傷，太多的性侵誤解與迷思，包括不相信受害者、譴責受害者等，除了司法系統等，媒體色情化的報導、各打50大板的方式，「有時候真相就不見了」。