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廣建滯洪池 高市打造海綿城市

2018-04-21 00:32聯合報 記者蔡孟妤／高雄報導

轉任總統府祕書長的陳菊（右二），在卸任市長前視察十全滯洪池進度。 記者劉學聖／攝...
轉任總統府祕書長的陳菊（右二），在卸任市長前視察十全滯洪池進度。 記者劉學聖／攝影
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台灣過去治水著重河道拓寬或堤防加高，後遺症是下游易因宣洩不及淹水。高雄市今年底前將建造十五座滯洪池，總滯洪量三二六萬噸居全國之冠，持續朝「海綿城市」邁進，不僅汛期可防水患，還能成為溼地生態廊道，提供生物棲地及民眾休憩。

近年極端氣候帶來豪大雨，常超過河川水系及區域排水承受容量。高雄市府思考極端氣候解決水患可能性，決定在易積水區採用滯洪池，除可造就天然濕地環境豐富生態，也可打造安全宜居的城市空間。

陳菊（右二）日前在將接任代理市長的副市長許立明（左一）陪同下，視察典寶溪D區滯洪...
陳菊（右二）日前在將接任代理市長的副市長許立明（左一）陪同下，視察典寶溪D區滯洪池工程。 記者蔡孟妤／攝影
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高市水利局代理局長韓榮華說，由於近年土地開發利用，河道因腹地有限無法無限制拓寬、堤防也不能無限制加高。選擇適當地點設置滯洪池，在颱風豪雨時讓雨水有暫存空間，就可避免快速流入下水道或排水溝，宣洩不及造成淹水。

建造滯洪池的關鍵是土地取得，韓榮華說，市府利用公園、學校預定地等，以海綿城市概念設置分散式滯洪池；另獲中央補助卅六點四億元用地費，降低市府財務負擔。

二○一○年凡那比颱風、二○一六年梅姬颱風廿四小時累積雨量均破九百毫米，凡那比來襲全市淹水面積為六八○○公頃，但到了二○一六年，因全市已有十二座滯洪池，淹水面積大幅降至四五○公頃，水深也從一層樓高降至約卅公分，淹水也不超三小時，成效顯著。

滯洪池除防災，也創造出大面積綠地及生態濕地環境。韓榮華說，典寶溪二座滯洪池，不但引來大量水鳥棲息，還發現二級保育鳥類水雉蹤跡。有些滯洪池還深具文化特色，如柴山滯洪公園因曾挖出牛稠子文化，市府尊重歷史保留遺址，就地取材用「咕咾石」，去年獲頒公共工程金質獎「特優」。

寶業里滯洪池。 圖／高雄市水利局提供
寶業里滯洪池。 圖／高雄市水利局提供
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永安滯洪池空拍圖。 圖／高雄市水利局提供
永安滯洪池空拍圖。 圖／高雄市水利局提供
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典寶溪A區滯洪池。 圖／高雄市水利局提供
典寶溪A區滯洪池。 圖／高雄市水利局提供
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高雄市水利局新建中的十全滯洪池。 記者劉學聖／攝影
高雄市水利局新建中的十全滯洪池。 記者劉學聖／攝影
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三民區本和里滯洪池。 圖／高雄市水利局提供
三民區本和里滯洪池。 圖／高雄市水利局提供
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八卦寮滯洪池。 圖／高雄市水利局提供
八卦寮滯洪池。 圖／高雄市水利局提供
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陳菊濕地生態

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