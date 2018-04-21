朱立倫端黃金催生台灣「洛杉磯」 李昌鈺也湊一腳

台灣「人口大戰」兩極化，人口數最多的新北市用抽套房、黃金、機票利誘，外加郭台銘、蔡依林、李昌鈺博士等名人加持，催生第400萬人口。反觀南投縣民僅剩50萬加「零頭」，本月底就可能跌落50萬人以下；屏東縣新埤鄉更是狂打「1萬人保衛戰」，但全鄉上月只出生6個寶寶，1萬人大關失守。

國際鑑識專家李昌鈺前天親自到林口區戶政事務所辦理戶口遷籍，成為新北市民。 記者陳珮琦／翻攝 分享 facebook

●新北

人口400萬 和洛杉磯、墨爾本同等級

統計到4月19日為止，新北市民目前有398萬6164人，新北市副市長呂衛青表示，新北市目前的總人口數比升格前成長約9萬人，即將達到400萬新里程碑，與美國洛杉磯、澳洲墨爾本等列同等級大城。

新北出名人 有郭台銘、江蕙和蔡依林

即起至4月底在板橋火車站B1舉行「新北戶政展」，除展出史料檔案和老照片，還選出24名深耕地方及出身新北的名人。

新北市長朱立倫與新莊新西園布袋戲偶一起為「新北戶政展」熱鬧揭開序幕。 記者陳珮琦／攝影 分享 facebook

郭台銘在板橋出生，曾在橡膠廠、砂輪廠和藥廠打工，退伍後到復興航運上班，1974年用母親標會10萬元在土城成立鴻海塑膠公司，以生產製造黑白電視機旋鈕起家。還有封麥的天后江蕙也在三重發跡，另外同在台語歌壇的黃乙玲，本名「黃明珠」，出生萬里。流行歌壇小天后蔡依林則出生於新莊，老家開眼鏡行。

●台中

人口超越高雄 成為台灣第二大都市

內政部統計，台中市人口數7月底為277萬8,182人，比高雄多309人，正式成為台灣第二大都市。台中市長林佳龍去年8月還擺桌慶祝，並建議修改統籌分配稅款分配公式，把轄區總人口數占20%權重，提高到30%。

台中人口成長 主要是遷入人口增加

台中市政府表示，台中有18萬家中小企業，加上台商回流投資以中部當據點，產業前景看好。現在台中青年不必再離鄉背井，可留在故鄉就業，還吸引周邊縣市人口移入。此外，托育、社福政策誘因高，尤其「托育一條龍」補助，讓市民敢生小孩。

台中市人口數超越高雄，成為全台第二大城時，市長林佳龍特地辦桌慶祝。 圖／台中市新聞局提供 分享 facebook

●南投縣

年輕人往台中跑 1年減少4000多人

南投縣民政處統計，去年2月人口數是50萬4839人，今年2月只剩50萬449人，1年減少4000多人。若以每月減少2、300人幅度計算，最快4月底就會跌破50萬大關。南投縣民政處表示，台中市升格直轄市後，交通便利、補助多，增加周邊縣市青年遷移誘因，造成南投縣人口下滑。

縣府補助生育 每胎1萬 第4胎5萬

縣府為減輕年輕父母的育兒重擔，已規劃推出低價青年住宅、設立平價托嬰中心。另為提升人口數，生育補助每胎1萬元，第4胎更加碼5萬元、第5胎10萬元。縣長林明溱的家人帶頭示範，長子生了5個、次子也生了3胎，全力「增產報縣」。

南投縣人口數可能跌落50萬大關，縣府補助催生，縣長林明溱家人帶頭示範，長子生了5個、次子也生了3胎。 記者賴香珊／攝影 分享 facebook

●屏東

六都人口拚更多 屏東只盼不要變少

台灣最南端的屏東縣人口已跌破83萬人，六都人口保衛戰是「大還要更大」，屏東縣各鄉鎮市則是希望「不要變更小」，屏東市面對的是20萬人口保衛戰，新埤鄉更是在打1萬人保衛戰。縣府雖沒有發放生育獎勵金，但全縣已有24鄉鎮編列預算鼓勵生小孩。

屏東市 今年將面臨20萬人口關鍵戰

屏東市是全縣首善之區，過去從沒有發放生育獎勵金的計畫，眼看著人口數一直掉，今年面臨20萬人口關鍵戰。一旦跌破20萬人，市公所補助款及人員編制都可能受影響，從今年3月起也實施生育獎勵金，生第一胎補助1萬元，生愈多領愈多。

屏東市面臨20萬人口保衛戰，市公所從今年3月起推出生育獎勵金。 圖／市公所提供 分享 facebook

屏東縣新埤鄉 還差53人才滿一萬人

離一萬人口數「還差53人」，新埤鄉公所秘書賴勇煌表示，鄉公所實施生育獎勵已10多年，生一胎補助6000元，但以3月為例，全鄉只生了6個寶寶，光靠獎勵根本來不及，今年3月底全鄉的人口數是9947人。