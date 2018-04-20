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文博會圖像授權展 國際創作新星交流

2018-04-20 19:30中央社 台北20日電

台灣圖像授權界一年一度盛事在文博會花博爭艷館登場，今年設置年度新銳專區「TALENT100」，邀請台灣70名潛力創作家、30名來自13國的創作新星，讓創作者與國際交流。

2018台灣文博會18日起開展，在松山文創園區、華山文創園區與花博公園爭艷館分別呈現「設計品牌」、「文化概念」與「圖像授權」。其中，授權展區從2016年開始擴大辦理，盼藉由授權圖像強化國際交流、擴大民眾參與、跨產業結合及拓展台灣文創等策略，展現台灣累積多年的文化創新力量。

今年爭艷館登場的「圖像授權」，展出各具特色的圖像創作，結合文化、潮流、生活等題材，以創意思維為主軸分成4大展區，包含原創角色、文化典藏、插畫應用及年度新銳。

特別的是，年度新銳專區「TALENT100」共有100名創作家參展，邀集台灣70名潛力創作家、30名來自13國的國際創作新星，包含泰國、新加坡、馬來西亞、印尼、法國、斯洛伐克、薩爾瓦多及西班牙等國創作者，促進台灣創作者與國際圖像設計者更多交流互動。

「TALENT100」以角色創作、插畫／繪本、漫畫、數位多媒體設計、印花設計等類別參展；展場還提供「驚喜扭蛋牆」，擺放參展廠商各式角色圖像的扭蛋商品，許多扭蛋角色是文博館限定出沒，吸引眾多粉絲到場蒐集，現場排隊人潮絡繹不絕。

今年還首次規劃議題策展「IP經濟時代—角色的力量」，透過各種淺顯易懂的資訊圖表，讓更多人理解IP（Intellectual Property，智慧財產權）內涵，進一步認識IP經濟商業模式。

台灣文博會是文化部為推動文創產業所建立的媒合平台，不只強調產值，更要展現台灣在全球的文化價值，文化部期望藉圖像授權展作為台灣最具規模的授權展會，打造亞洲角色原創基地。

文創產業花博

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