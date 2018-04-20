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反性侵穿丹寧服飾 破除責備受害者文化

2018-04-20 17:22中央社 台北20日電

#MeToo浪潮來襲，全球反性侵、反性騷擾意識抬頭，為破除責備受害者文化，現代婦女基金會響應國際丹寧日，呼籲25日穿上丹寧牛仔褲等服飾，宣示「穿著由我、騷擾止步」。

現代婦女基金會今天發布一份針對15歲以行動網路族群的「性侵害迷思調查」， 65%受訪者認為當女生行為表現太開放、穿著很辣、或喜歡進出夜店等場所，應該承擔被性侵的風險，其中男性認同比率高達7成。

現代婦女基金會長范國勇指出，整個社會仍將受害責任歸咎於性侵受害者，且男性的迷思更為嚴重。如66%男性認為女性與男性密室獨處，就是想與對方發生性行為；64%男性認為女性穿著性感是想與男性發生性行為，這些都是性侵害迷思。

現代婦女基金會董事長潘維剛分享，「丹寧日」源起1992年義大利一件不合理的性侵審判。當時最高法院法官以被害少女的丹寧牛仔褲穿脫不便，少女一定有所配合為由，宣判被告無罪定讞。這項判決引起公憤，民眾紛紛穿起丹寧牛仔褲，抗議強暴文化及終止性侵的決心。

重視女性議題的藝人曲家瑞今天也以2018丹寧日代言人身分出席活動，她說，女性本就擁有打扮自己的自主權，並非穿漂亮點就是勾引別人，不管女性穿什麼，男性就是不能對女性做不應該做的事，「其實不只台灣，國外也一樣的問題，所以才需要大家一起發聲。」

「性侵害迷思調查」針對15歲以行動網路族群提問，調查期間為2018年3月29日至4月5日，共回收1111份問卷，在信心水準95%下，正負誤差值2.9個百分點。

性侵現代婦女基金會性行為

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