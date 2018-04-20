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2018金點新秀設計獎入圍揭曉 新生代活力爆發

2018-04-20 16:27中央社 台北20日電

2018金點新秀設計獎入圍名單揭曉，來自全台64校、共4834件作品中，有850件入圍決審，將角逐7類大獎，最終結果將於5月27日的頒獎典禮揭曉。

金點新秀設計獎是新一代設計展唯一官方指定獎項，以大專院校設計青年為主角，今年各獎項類別的入圍率僅有12%至24%，競爭激烈。入圍的大贏家是台南應用科技大學，共有97件作品入圍，實踐大學入圍45件、中國科技大學入圍43件分別居次。

這次入圍的作品題材十分多元也十分在地，如產品設計類的「台語課」，就是一款以萬年曆為概念的台語學習字卡；工藝設計類的「織香蕉」，則運用台灣獨有香蕉絲工藝設計出貼近生活的手提袋；時尚設計類的「台灣的文藝復興」，選擇以台灣老花磚為題，找回即將逝去的記憶；空間設計類的「風起廟埕-康樂街民俗樣貌」則試圖活絡廟埕空間的街道樣貌。

在評審意見部分，空間設計類召集人朱志康表示，樂見許多年輕人開始思考周遭生活問題，像是聚落、廟宇等日常生活議題，相當有意思、具有想像空間。

工藝設計類召集人胡佑宗、視覺傳達設計類召集人陳俊良不約而同都強調創新的重要性。陳俊良表示，面對歷史唯有創新，才能避免依循前人的影子，從當代生活發掘議題，透過設計解決問題，才會讓人耳目一新。

今年金點新秀設計獎決審將於5月25日在新一代設計展會場舉辦，頒獎典禮則於5月27日在台北世貿一館登場。為了提供設計青年更多舞台，今年也與教育部「藝術與設計菁英海外培訓計畫」合作，金點新秀年度最佳設計獎得主，將可直接取得申請初審甄選資格，有機會獲得海外留學一年、至少新台幣150萬元的補助。

此外，金點新秀設計獎與台灣設計館合作，將在6月1日至9月16日舉辦「2018金點新秀設計展」，展出作品將由跨領域專業評審團從金點新秀設計獎入圍名單選出，透過議題式策展、選件，宣示新生代設計的態度與主張。

香蕉

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