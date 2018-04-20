親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍綠各黨拚選戰
吳茂昆接任教長
軍改案立院闖關
蔡總統出訪友邦
共軍展武力施壓
能源問題面面觀
政治
軍事
綜合
確立國土新秩序

日本重大金融要犯在台落網 掏空2億爽住豪宅

放水vs.自保…前中職球員發文 還原十年前的假球風暴

美國安良工商會在臺歡慶125週年 謝僑委會全力協助

2018-04-20 14:21聯合新聞網 台北訊

美國安良工商會19日上午在臺北市舉行成立125週年暨第97屆年會開幕典禮，超過200人從美國各地來臺參加，表達對中華民國的支持。副總統陳建仁應邀出席，僑務委員會委員長吳新興雖然陪同總統蔡英文出訪史瓦濟蘭不能親自出席，也預錄影片祝賀年會成功。

美國安良工商會19日上午在臺北市舉行成立125週年暨第97屆年會開幕典禮，副總統...
美國安良工商會19日上午在臺北市舉行成立125週年暨第97屆年會開幕典禮，副總統陳建仁(右1)應邀出席。(右2為呂元榮、左1為外交部主任秘書蔡明耀)
分享

陳建仁致詞時表示，美國安良工商會是個護僑愛國的團體，並以「除暴安良」為宗旨，致力辦理各項慈善福利事業，領導僑胞融入當地社會。他也指出，友我僑胞們在美國各領域打拼及與各界的交流，都加深了美國社會對臺灣的認識，也讓雙方人民的交流更加緊密。

吳新興在影片中首先表達先前承諾出席開幕典禮，卻因「計畫趕不上變化」對不克出席開幕典禮深表歉意，並感謝美國安良工商會總理陳達偉、鄧錦源及元老團主席伍健生帶領團隊用心籌劃這次在臺大會，致上最高的敬意與謝意。期勉安良工商會秉持「忠義精神」，心連心團結僑社，以孫中山先生建設民主、自由、人權理念，繼續支持自由臺灣。

僑委會副委員長呂元榮致詞時，對美國安良工商會多年來秉持國父孫中山先生理念，支持中華民國、關心寶島臺灣表達謝意，近幾年來只要臺灣遇到天災，工商會都在第一時間發動募款，發揮血濃於水、感同身受的人道精神，一直是中華民國最堅定的朋友。

陳建仁(前排右2)表示，美國安良工商會是個護僑愛國的團體，並以「除暴安良」為宗旨...
陳建仁(前排右2)表示，美國安良工商會是個護僑愛國的團體，並以「除暴安良」為宗旨，致力辦理各項慈善福利事業，領導僑胞融入當地社會。(左1為呂元榮、左2為陳達偉、右1為鄧錦源)
分享

陳達偉、鄧錦源及伍健生特別感謝委員長吳新興的熱情邀請，促成美國安良工商會在臺召開年會，另外感謝僑務委員會全體同仁協助籌備工作，對於副總統陳建仁撥冗前來祝賀，備感光榮。他們也致謝外交部、華僑協會總會及台北市廣東同鄉會設宴款待，讓僑胞感受到臺灣人民的熱情和家的溫暖。

美國安良工商會4月18日至21日在台北市舉行年會，會議期間也將前往宜蘭及新竹文化參訪，以實際行動支持臺灣的觀光產業。

美國安良工商會成立於1893年，總部設於紐約，已有125年歷史，全美各地都有分會，是美國最具規模及影響力的傳統僑團之一。今年是第3次在臺灣舉行年會，極具歷史傳承意義。

美國安良工商會今天上午在臺北市舉行成立125週年暨第97屆年會開幕典禮，超過20...
美國安良工商會今天上午在臺北市舉行成立125週年暨第97屆年會開幕典禮，超過200人從美國各地來臺參加，表達對中華民國的支持。
分享

陳建仁吳新興

相關新聞

紓解往淡水北海岸車流 交通部擬重啟興建芝投公路

2018-04-20 14:28

藻礁專家會議不開放旁聽 環團批剝奪權利

2018-04-20 13:57

晚安曲換人唱…誰的好歌喉 讓服務30年的費玉清「退伍」

2018-04-20 11:00

李退之10歲時 父中校退休還開計程車辛苦養家

2018-04-20 09:36

鉋刀也搞文創 北科大展國寶福鉋

2018-04-20 00:24

南部水情緊 適時人造雨

2018-04-19 23:43

南部水情吃緊 賴揆下達「5月底不進入分區限水」目標

2018-04-19 18:19

醫師擬明年9月納勞基法 恐衝擊人力

2018-04-19 14:28

最新食安問題 黑糖含致癌物？

2018-04-19 14:05

立委爆勞資會議造假、有假工會 勞長：加強查察

2018-04-19 13:22

實習生納勞保？教育部會同勞動部 兩個月內研議

2018-04-19 13:00

醫師納勞基法恐衝擊人力 立委倡南部增設醫學系

2018-04-19 11:22

教團：吳茂昆理念好 但能否指揮得動教部待觀察

2018-04-19 11:02

深澳爭議未解觀塘又加入戰場 政府究竟在急什麼？

2018-04-19 10:40

新北創力坊「兩岸創業交流會」 邀請新創圈菁英參與

2018-04-19 10:30

學生打工實習沒保障？許銘春遭批「雞同鴨講」

2018-04-19 10:29

靠「我懂你」拚外交 她用1千元讓南歐小國記住台灣

2018-04-19 10:28

107年度原住民族語言推廣人員設置補助計畫 正式上線！

2018-04-19 09:59

蔬果洗淨，肉類熟食，預防李斯特菌感染

2018-04-18 10:02

西泠拍賣來臺徵集收藏品

2018-04-14 00:00

難以終結的漂泊 為何讓台師進退兩難？

2018-04-12 11:45

雲翠受困加拿大夫婦確定罹難 震災死亡人數達12人

2018-02-09 14:40

國際能量導入 共創台三線美好未來

2018-04-20 10:20
看更多

熱門文章

退出政壇人人會喊 只有蔡啟芳做到了 至於姚文智…

2018-04-20 08:00

獨／吳茂昆昔校長任內一年六成上班日請假 監院調查

2018-04-20 11:05

影／軍人年改爆衝突 藍委占主席台遭立法院長蘇嘉全推落

2018-04-20 12:38

段宜康批侯友宜過去不堪 葉元之反問:警察有抗命自由？

2018-04-19 19:14

陳菊掌蘇競選總部主委 難道沒違行政中立？

2018-04-19 23:50

侯友宜酸黑名單的人都出來選總統 蘇貞昌：他怎這樣？

2018-04-19 16:17

王金平：新說詞若雙方同意 兩岸問題能解

2018-04-19 22:54

影／口音一點也不台 共軍閩南腔短片秀轟-6K繞島巡航

2018-04-20 10:49

婚姻平權 孫大千：蔡英文打假球三步驟

2018-04-20 08:09

台灣超導前董事長陳輝堂聲明 吳茂昆被擅列為董事

2018-04-19 19:42

陳菊若點頭接蘇貞昌競選職 羅智強：我就告她

2018-04-19 16:00

共軍「繞島巡航」 美：反對片面改變現狀

2018-04-20 03:25

藍委竟穿姚文智競選T 「好看才穿 出立院已送民眾」

2018-04-20 13:06

陳菊任蘇總部主委違法？徐國勇：行政中立法只針對文官

2018-04-19 21:38

募兵制後技術團替代役恐斷炊 蔡總統：把待遇調整一下

2018-04-20 03:29

吳茂昆：管中閔案 很快可解決

2018-04-19 23:50

陳輝堂發聲明為吳茂昆解釋 羅智強：豬隊友

2018-04-20 09:20

晚安曲換人唱…誰的好歌喉 讓服務30年的費玉清「退伍」

2018-04-20 11:00

軍改案立院付委不同調 朝野立委爆激烈衝突

2018-04-20 10:32

中國軍機頻繞台 律師：該擔心的是他降落怎麼辦

2018-04-20 10:45

處理「骨感妹」案不當 國安局承諾改善

2018-04-19 20:31

核二跳電爭議未平 核三2機組今又出狀況

2018-04-19 21:05

史瓦濟蘭擬正名 國王：把國名還給人民的時間到了

2018-04-20 03:23

【重磅快評】一再淡描軍演 難道要老共弄到地動山搖？

2018-04-20 11:58

軍人年改藍綠爆激烈衝突 交付國防外交委員會審查

2018-04-20 10:52

影／共機繞台 我飛官嗆：不讓別人在上面耀武揚威

2018-04-20 11:09

新聞眼／不違行政中立 就沒問題了嗎？

2018-04-20 00:12

府秘書長任地方競選主委 前所未見

2018-04-20 00:07

選成第三名要退出政壇？姚文智：民進黨團結不可能第三

2018-04-19 16:35

政治偏鋒不出界 陳冲：用負數票踩煞車

2018-04-19 22:47

再爆鎖喉國大洪奇昌 侯友宜：時代下奉命行事

2018-04-19 20:13

民進黨嘉義縣長初選分裂 資深黨員開第1槍

2018-04-20 12:09

羅智強：中華歷史 我不遺忘----仁安羌大捷

2018-04-19 21:43

中共解放軍多機種 連續兩天繞台飛行

2018-04-19 18:25

影／貪得無厭說挨批 段宜康：藍扭曲原意 才該道歉

2018-04-20 09:47

內政部宣布為6.5萬警消加薪 月所得增1370元

2018-04-20 14:25

藍諷：民進黨不倒 蛇籠拒馬生意會大好

2018-04-20 06:59

禮讓柯P 綠總召：民進黨示弱影響市議員選情

2018-04-20 09:37

抗拒公務員職務列等調整？考試院澄清：絕非事實

2018-04-19 17:09

塵爆傷者轉換跑道開火鍋店 侯友宜來嘗鮮

2018-04-20 11:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top