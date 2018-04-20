美國安良工商會在臺歡慶125週年 謝僑委會全力協助

2018-04-20 14:21 聯合新聞網 台北訊



美國安良工商會19日上午在臺北市舉行成立125週年暨第97屆年會開幕典禮，超過200人從美國各地來臺參加，表達對中華民國的支持。副總統陳建仁應邀出席，僑務委員會委員長吳新興雖然陪同總統蔡英文出訪史瓦濟蘭不能親自出席，也預錄影片祝賀年會成功。

美國安良工商會19日上午在臺北市舉行成立125週年暨第97屆年會開幕典禮，副總統陳建仁(右1)應邀出席。(右2為呂元榮、左1為外交部主任秘書蔡明耀) 分享 facebook

陳建仁致詞時表示，美國安良工商會是個護僑愛國的團體，並以「除暴安良」為宗旨，致力辦理各項慈善福利事業，領導僑胞融入當地社會。他也指出，友我僑胞們在美國各領域打拼及與各界的交流，都加深了美國社會對臺灣的認識，也讓雙方人民的交流更加緊密。

吳新興在影片中首先表達先前承諾出席開幕典禮，卻因「計畫趕不上變化」對不克出席開幕典禮深表歉意，並感謝美國安良工商會總理陳達偉、鄧錦源及元老團主席伍健生帶領團隊用心籌劃這次在臺大會，致上最高的敬意與謝意。期勉安良工商會秉持「忠義精神」，心連心團結僑社，以孫中山先生建設民主、自由、人權理念，繼續支持自由臺灣。

僑委會副委員長呂元榮致詞時，對美國安良工商會多年來秉持國父孫中山先生理念，支持中華民國、關心寶島臺灣表達謝意，近幾年來只要臺灣遇到天災，工商會都在第一時間發動募款，發揮血濃於水、感同身受的人道精神，一直是中華民國最堅定的朋友。

陳建仁(前排右2)表示，美國安良工商會是個護僑愛國的團體，並以「除暴安良」為宗旨，致力辦理各項慈善福利事業，領導僑胞融入當地社會。(左1為呂元榮、左2為陳達偉、右1為鄧錦源) 分享 facebook

陳達偉、鄧錦源及伍健生特別感謝委員長吳新興的熱情邀請，促成美國安良工商會在臺召開年會，另外感謝僑務委員會全體同仁協助籌備工作，對於副總統陳建仁撥冗前來祝賀，備感光榮。他們也致謝外交部、華僑協會總會及台北市廣東同鄉會設宴款待，讓僑胞感受到臺灣人民的熱情和家的溫暖。

美國安良工商會4月18日至21日在台北市舉行年會，會議期間也將前往宜蘭及新竹文化參訪，以實際行動支持臺灣的觀光產業。