藻礁專家會議不開放旁聽 環團批剝奪權利

2018-04-20 13:57 中央社 台北20日電



為了避免環保團體再度以程序發言等問題拖延藻礁專家會議進行，環保署日前宣布27日的延續會議將不開放民眾旁聽，環團今天發新聞稿譴責環署剝奪公民權利，要求開放旁聽。

為了釐清觀塘工業港環差案對藻礁生態可能造成的影響，環保署日前分別在3月23日及4月13日邀請各方推薦具相關專長專家召開會議討論，但因參與旁聽的環保團體當天都以與藻礁生態無關的程序問題拖延會議進行，導致會議至今仍無進展。

環保署日前發布新聞稿宣布，為了讓專家會議功能得以發揮，將於24日繼續召開第2次延續會議，蒐集民眾團體發言意見。另外，為了保留觀塘藻礁專家會議專業討論空間，也將於27日召開第3次延續會議，但當天不再開放民眾團體進場旁聽發言。

環保團體搶救大潭藻礁行動聯盟今天發布新聞稿，譴責環保署剝奪公民旁聽權及與專家互動的辯證權，同時強調「任何與本案相關的源頭問題，應該都可以要求釐清再審的程序正義」。

搶救大潭藻礁行動聯盟指出，旁聽環保署各項環評相關會議是公民的基本權益，24日當天會竭盡所能表達對藻礁生態系的論述，但也絕不認同現在的專家小組組成是公平的。

搶救大潭藻礁行動聯盟批評，環保署以封建的姿態把公民團體當小孩，對於扣上公民團體「不理性」帽子的環保署相當遺憾，環保署應立即道歉並重新開放公民團體出席27日的第3次專家延續會議。