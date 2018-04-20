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紓解往淡水北海岸車流 交通部擬重啟興建芝投公路

2018-04-20 14:28聯合晚報 記者周志豪／台北報導

台北市連接淡水、北海岸長期交通不便，每逢假日更是嚴重回堵。交通部規劃重啟興建「三...
台北市連接淡水、北海岸長期交通不便，每逢假日更是嚴重回堵。交通部規劃重啟興建「三芝北投公路」（芝投公路）可行性評估，紓解北海岸進出城交通。 圖／聯合報系資料照片
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台北市連接淡水、北海岸長期交通不便，導致相關路段上下班塞車嚴重，每逢假日大批出遊車流湧入淡水地區，更常造成嚴重回堵。交通部規劃重啟興建「三芝北投公路」（芝投公路）可行性評估，紓解北海岸進出城交通。

交通部近日在回覆立院凍結預算的「淡水北海岸地區路網改善及瓶頸路段疏通知相關計畫報告」中表示，為提供新北市淡水、三芝、石門等北海岸地區與台北市間更便捷的聯外道路，公路總局將重啟芝投公路推動之可行性研擬。

交通部表示，國道新建工程局（今年二月併入高速公路局）1999年規劃興建芝投公路，2006年完成工程設計，但之後因路線變更等問題，2007年環保署審議環差時決議工程需重辦環境影響評估，雙北市對興建芝投公路也看法不一，才延宕至今為推動。

交通部在報告中指出，為改善北海岸地區進出台北市聯外交通，公路總局將重新研議推動芝投公路可行性，考量1999年規劃興建至今外在環境已有變化，當初相關工程設計也會在蒐集現況環境資料後，一併重新檢討，綜合推動可行性。

芝投公路目前規畫，將由位於三芝區省道台二線約20公里處為起點，往南經淡海新市鎮第2期開發區後，再東轉至淡水區竹圍內竿蓁林後，以隧道方式進接台北市北投區與大度路、洲美快速道路銜接，全長約19.8公里。

除芝投公路外，交通部表示，行政院也已於2014年1月核定淡江大橋新建工程新建計畫，完工後可將北海岸車流疏導至新北市八里地區，屆時淡水至八里間交通也將可縮短約15公里路程，不用再繞道關渡大橋。

此外，由新北市政府推動的淡海輕軌運輸系統正興建中，第一期路網預計今年完工；淡水河北側沿河平面道路（淡北快速道路）則在環境影響評估階段。交通部表示，這兩項工程都可望分流、紓解淡水地區進出台北市聯外交通壅塞狀況。

居民：怕塞車更惡化

【記者莊琇閔/台北報導】芝投公路拖了10幾年將重啟，由於過去北市居民對此多表反對，因此消息傳出後，地方居民也開始對此議論。自小住在關渡的江先生表示，芝投公路講了多年，以前就聽家中長輩談論，多表示不同意。

現在他每天騎機車通勤台北上班，也覺得路線延至北投不一定必要。江先生表示，現在上班時間，包括淡水、八里經由關渡往台北的車輛就已經有塞車狀況，如果再導入三芝的車輛，狀況可能更惡劣。此外，如果路線規劃與淡水信義線平行，更可能讓許多原本搭捷運的民眾有改開車的誘因。

每天行經關渡通勤的陳先生認為，芝投公路如果能妥善規劃，自登輝大道進北市後，能與洲美快速道路連接，減少車輛對於平面道路交通的衝擊，或許可以說服居民不反對興建。

塞車八里

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