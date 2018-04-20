國際能量導入 共創台三線美好未來

2018-04-20 10:20 文 新竹縣政府 提供



圖／新竹縣政府 提供 分享 facebook 由新竹縣政府主辦的「新竹縣新台三線特色產業文化復興發展計畫」，於今年(2018年) 4月19日在新竹縣關西鎮ㄤ咕麵舉行「新竹台三線地方產業發展交流座談會」，特別邀請日本京都造形藝術大學空間設計學院院長山崎亮教授以「日本地方產業創生案例分享」針對本計畫受輔導業者進行演講。本座談會邀請新竹縣政府國際產業發展處、客家委員會楊長鎮副主任委員出席活動，會中更邀請到新竹縣地方特色產業發展協會、明新科技大學游豐吉老師、頤禾園有機農園陳禮龍先生、范特喜微創文化楊勝堯副總、石店子69有機書店創辦人盧文鈞等共同針對台三線的發展與展望互相討論。

山崎亮教授於座談會中表示，人才是社區設計的核心，許多政府大量投入硬體建置往往會造成過度浪費及消耗，「比起有一百萬人造訪，卻只各造訪一次，不如成為一個一萬人願意造訪一百次的地方」，為充分展現台三線產業特色，不僅是軟硬體建設不斷投入，更重要的是具有當地居民的共同參與，結合當地居民的生活，燃起在地的熱情，才能吸引遊客不斷再度的光臨。

明新科技大學游豐吉老師表示，我們希望對於產業有更多的想像，希望未來可以成立產業社區大學，讓更多產業同時向上提升，頤禾園有機農園陳禮龍先生表示，我們台三線有很多很棒的產業，希望可以找更多的產業素人，豐富我們地方產業，新竹縣政府國際產業發展處劉秋玫專員指出，本次計畫內有超過30家的老店家，希望透過更多的輔導方式，打造真正屬於我們的浪漫台三線大道。

山崎亮教授也於當日赴清華大學參與「教育部大學社會責任實踐計畫」講座，針對校內學生傳遞「社區設計」的重要性。清華大學過去針對台三線以橫山地區做為發想基地，引導學生自主學習以及跨域整合實境實習，希望能透過學習的過程讓更多人才導入在地，本次也透過新竹縣政府推動的「新竹縣新台三線特色產業文化復興發展計畫」導入國際能量，希望能把更多更美好的未來想像實踐投入於台三線，共創台三線美好未來。