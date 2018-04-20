鉋刀也搞文創 北科大展國寶福鉋

2018-04-20 00:24 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



國寶級製鉋工藝家詹益農製作的傳統鉋刀，也能創造出美味甜點！台北科技大學木藝中心今年在台灣文化創意設計博覽會期間展出的「福鉋・華山」展，除了展示國寶工藝家親手製作的各類鉋刀，更推出趣味品牌「鉋點」，用花生糖鉋刀賦予傳統小吃「花生捲冰淇淋」新形象，讓傳統木藝更貼近現代生活。

台灣為木藝王國，要作出精巧的木作、家具、建築，必須要有好的鉋刀，因此製鉋師屬於匠師中的匠師。

特展展出造型與功能各異的木屐鉋、桶鉋等數十把鉋刀，全數由國寶級「傳統製鉋藝術保存者」藝師詹益農製作，展品也包括二件金氏世界紀錄級的桶司鉋。特展結合AR互動裝置，用多元有趣的效果，全方位展示鉋刀模型。阿農師也會親自在場製作鉋刀，讓民眾一睹職人製鉋之美。

有趣的是北科大還利用鉋刀打造創新品牌「鉋点」，將兒時記憶中的「花生捲冰淇淋」賦予新意，包裹住用國寶級鉋刀刨製的花生糖，搭配上冰淇淋，既是傳統更是創新。

此次於2018臺灣文化創意設計博覽會期間展出的「福鉋・華山」展，是系列展的第三次展出，內容融合傳統與創新，規模也更大、更深化，讓傳統工藝成為新流行。

策展人、北科大木藝中心主任陳殿禮指出，近三年，《福鉋》系列展從1912年設立的北科大到1913年的臺北故事館，最後到1914年創立的華山，年份正象徵著一條歷史之路。他以「福鉋」取其「福報」的諧音，期待將鉋刀文創化，成為最好的推廣方式。