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晚安曲換人唱…誰的好歌喉 讓服務30年的費玉清「退伍」

2018-04-20 11:00聯合報 記者尤聰光／報導

百貨公司打烊前，總會聽到「小哥」費玉清唱的晚安曲；當兵的人也習慣就寢前聽同一首歌。不過駐紮「阿妹」張惠妹家鄉泰安部落的陸軍台東地區指揮部別出心裁，請來在地思奈原住民輕音樂樂團改編錄製晚安曲，「女聲取代男聲」大受好評。阿兵哥說「有家鄉的味道」，也有人戲稱「小哥終於退伍離營了」。

費玉清「晚安曲」在國軍營區傳唱多年。圖／聯合報系資料照片
費玉清「晚安曲」在國軍營區傳唱多年。圖／聯合報系資料照片
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費玉清「退伍」 原民女聲道晚安

國軍早上起床播放「軍紀歌」、「陸軍軍歌」或「我的未來不是夢」，晚上就寢前播放「今宵多珍重」或「晚安曲」，千篇一律，當兵的人「聽你千遍也不能厭倦」；因為不得不聽、天天聽，退伍多年還能隨口哼唱。

台東地區指揮部（鎮東部隊）少將指揮官余劍鋒，為融入在地原住民風情，特別邀請思奈樂團以原民風版本演唱新的早、晚安曲。早上是卑南族歌曲「阿拉姆」，晚上改以吉他伴奏翻唱費玉清的晚安曲，很有原民fu，播放後意外大受官兵及附近居民好評。

陸軍台東地區指揮部近年來不斷營造「家」的感覺，營區內布置打造各原住民族群的裝飾及...
陸軍台東地區指揮部近年來不斷營造「家」的感覺，營區內布置打造各原住民族群的裝飾及圖騰。圖／聯合報系資料照片
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原民歌曲加彩繪 營區添在地風情

「這是營區嗎？會不會走錯地方？」清晨6點走進東指部營區大門，空氣中傳來的早安曲目並非肅殺氣氛濃厚、令人精神抖擻的軍歌，而是感覺非常動聽的原民歌曲，加上營區內布置原民裝飾及圖騰畫作，如果不是有人穿著軍服走動，真的很難想像那兒是國軍營區。

陸軍台東地區指揮部雖是守護台東家園的戰鬥部隊，但在繁重任務、扎實訓練之餘，近年來不斷改造營區，積極結合在地風情文化，例如營房牆壁、樹下桌椅都有原民風格的彩繪，空地還擺設原住民族獨木舟造景，營造「家」的感覺。

陸軍台東地區指揮部少將指揮官余劍鋒，嚴肅外表下有體貼的心。圖／聯合報系資料照片
陸軍台東地區指揮部少將指揮官余劍鋒，嚴肅外表下有體貼的心。圖／聯合報系資料照片
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少將指揮官余劍鋒：感受家的感覺

這個創新的點子來自少將指揮官余劍鋒，他說，營區剛好坐落在卑南族歌手張惠妹泰安部落家鄉內，且官兵80%都是台東子弟，所以激發他想營造不一樣的氛圍。今年初邀請思奈原住民輕音樂樂團協助，重新改編錄製早、晚安曲，讓官兵和附近居民感受家鄉的感覺。

思奈（右一）與張惠妹（左一）過年時合影。圖／摘自思奈原住民輕音樂樂團
思奈（右一）與張惠妹（左一）過年時合影。圖／摘自思奈原住民輕音樂樂團
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新版早安曲 出自張惠妹媽媽創作

「算是因緣際會吧」，思奈樂團主唱思奈說，去年底受邀到營區表演，沒想到指揮官突然問她，營區的早、晚安曲會不會吵到附近居民？她回答，已經這麼多年了，「還好啦」，結果指揮官希望用她的歌聲來重新編曲翻唱，認為這樣做，村民及官兵的接受度會更高。

思奈覺得點子不錯，答應嘗試看看，錄製歌曲過程都很輕鬆自在。早安曲選擇阿拉姆這首歌，是因為這首歌在部落傳唱，且是阿妹的媽媽創作，唱起來感覺比較沒有壓力，大家聽了也舒服。

起床沒播軍歌 「是不是放錯帶子」

一名林姓士官說，部隊每天早上起床播軍歌，聽了心情都會跟著緊張起來，而且也快聽膩了。新的早、晚安曲有家鄉的味道，聽了不再緊張兮兮；不同的曲風感覺就是不一樣，尤其自己是原住民，聽到原住民的歌，心情也很舒服放鬆。

「剛開始還以為部隊是不是放錯帶子？」陳姓居民在營區旁住了快50年，他說，每天跟著阿兵哥聽早、晚安曲，習以為常，現在「改歌」感覺怪怪的。晚安曲還好，歌詞沒變，只是曲風變了，變成女生唱的，但早安曲是原住民歌曲，實在有點不太習慣，幾個月聽下來，覺得旋律還真好聽，符合台東的風情。

台東在地的「思奈原住民輕音樂樂團」，今年初替東指部編曲錄製原民風版的早、晚安曲。...
台東在地的「思奈原住民輕音樂樂團」，今年初替東指部編曲錄製原民風版的早、晚安曲。記者尤聰光／翻攝
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晚安曲太經典 男聲、女聲都愛唱

費清玉的晚安曲在軍中傳唱逾30年，上youtube網站可搜尋到多種版本，除了本尊多次演唱，愛模仿小哥的林俊逸當然也不會錯過，另外，金曲歌王蕭敬騰也曾自彈自唱，獨特嗓音另有韻味。

「晚安曲」也有女性歌手翻唱，「小調歌后」蔡幸娟歌聲甜美，創作才女徐佳瑩贏得第３屆超級星光大道總冠軍出道後，也曾在節目選唱晚安曲。

累了嗎 聽首晚安曲吧！

費玉清版：https://www.youtube.com/watch?v=PeFU5yokNqc

蕭敬騰版：https://www.youtube.com/watch?v=HCO1W_5wuDE

林俊逸版：https://www.youtube.com/watch?v=_hHphCOACB0

蔡幸娟版：https://www.youtube.com/watch?v=CHrpFlr_SvE

徐佳瑩版：https://www.youtube.com/watch?v=wsLBMSoDgxY

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