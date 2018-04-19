打擊假新聞 事實查核中心7月上路

2018-04-19 20:03 中央社 台北19日電



以打擊假新聞為宗旨成立的台灣事實查核中心預計7月1日正式運作，中心發起人之一的優質新聞發展協會理事長胡元輝表示，此事必須群策群力來做，特別希望媒體界能一起加入。

財團法人台灣媒體觀察教育基金會與優質新聞發展協會合作成立的台灣事實查核中心，今天在台北召開成立記者會，包括胡元輝、台灣媒體觀察教育基金會董事長賴鼎銘、台灣事實查核中心總召集人鄭瑞城與顧問陳申青等人出席。

胡元輝表示，台灣媒體觀察教育基金會、優質新聞發展協會長期致力於瞭解怎樣促進台灣媒體生態的健全發展、怎樣讓優質新聞受到鼓勵與支持。

在假新聞議題在全球受到關注，也讓一般民眾感到焦慮之時，台灣事實查核中心成立，希望阻止假新聞破壞人群互信的機制。

對於台灣事實查核中心的運作，胡元輝提出「一拜託、一請求」，首先是拜託大家群策群力的參與，他提到中心已經啟動群眾募資計畫，預計募資新台幣200萬元供中心運作，中心目前預計由台灣大學新聞研究所教師黃兆徽的4人團隊進行查核工作，未來預計再擴增成7人的專職團隊，並依據專業需求另聘按件計酬的查核員。

胡元輝也請求媒體界能一起加入，讓民間組織、新聞室合作，做好事實查核的工作，包括一般媒體及目前影響力最大的臉書（facebook）、Line、Google等社群媒體，都希望能報導查核結果、充分揭露查核資訊，甚至在公開平台（如粉絲專頁等）公告查核結果。

針對言論自由與事實查核的平衡，鄭瑞城表示，中心將在言論自由的大原則下做事實查核；胡元輝則說明，中心將以「查核員初核、另一查核員複核、總編審決議」的3階段查核方式，確保以嚴謹、科學化的方式查核事實。

胡元輝表示，中心雖然對媒體和假新聞來源沒有法律上的約束力，查核的速度也遠比不上假新聞發生的速度，但希望透過查核揭露假新聞，讓大眾對假新聞有所認識，「稍稍遏制假新聞的發生，下降假新聞的破壞力」。