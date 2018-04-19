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南部水情吃緊 賴揆下達「5月底不進入分區限水」目標

2018-04-19 18:19聯合報 記者林河名╱即時報導

去年迄今降雨偏少，行政院長賴清德今天在行政院會指示經濟部強化水情監控，並請各單位密切配合，以「5月底不進入影響民生及產業的分區限水」為目標，持續執行各項「開源、節流、調度、備援」措施，並把握適當時機實施人工增雨，度過枯水期。

賴揆今聽取經濟部「抗旱作為及防汛整備」報告後表示，目前北部地區水情尚屬穩定，但南部地區已超過8個月無明顯降雨，高雄、台南目前水情稍緊，苗栗已開始實施階段限水，請民眾響應配合節約用水。

此外，面臨汛期到來，賴清德也請經濟部精進各項防汛整備工作與應變措施，並請各縣市政府加速辦理水道清疏工作，提前完備各項防災、減災工作。

經濟部指出，現以5月底不影響民生、農業及產業用水為目標，加強水庫放水總量管制、跨區域供水調度、加強宣導節約用水及加強水庫疏濬，並適時進行人工增雨作業。

經濟部表示，防汛期在5月1日到來，防汛整備工作以「強化防汛設施」、「落實防災管理」及「全民共同防災」3大面向進行；水利署已完成水利建造物安全檢查、加強在建工程及重點防汛工程防災準備。

行政院會今天也通過水利法修正草案，將「逕流分擔與出流管制」措施入法，由流域內土地與水道共同分擔降雨逕流，並要求土地開發義務人承擔因開發所增加的逕流量，以強化因氣候變遷造成異常降雨的調適能力，有助減少淹水災害，提升治水成效。

曾文水庫。聯合報資料照片
曾文水庫。聯合報資料照片
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水庫賴清德限水

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