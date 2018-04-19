六輕焚化爐環差分析報告不足 待補件

2018-04-19 17:10 中央社 台北19日電



六輕焚化爐汰舊換新及六輕四期擴建環差審查會議，今天在環保署召開，專案小組質疑報告內容不足，要再強化，待補充後再審。

環保署今天召開「麥寮六輕焚化爐、掩埋場及灰塘興建工程環境影響說明書環境影響差異分析報告（焚化爐汰舊換新）暨六輕四期擴建計畫環境影響說明書環境影響差異分析報告（堆肥廠增設低含水率醱酵製程）」專案小組初審會議，開發單位為南亞塑膠。

會中開發單位南亞塑膠所提出的環境影響差異分析報告，強調相關汰舊換新後的2座新焚化爐（每座每天200公噸）及1座舊焚化爐（每天150公噸）的實際運作總規模不變，其中舊焚化爐為備用，例如歲修會使用一座新的及備用，總規模350公噸，平時則是2座新的運作，總規模為400公噸，都沒有超過環評核定的總規模400公噸。

開發單位並重申，此汰舊換新案的環評核定總規模每天400公噸、污染總量都不變，扣除事業單位使用的量，其餘可協助雲林縣處理生活垃圾，就不必再持續送高雄、台北處理，行政院及雲林縣府也希望儘速推動。

不過，會中多位專家，包含環保署相關單位在內，對於報告所呈現的科學內容不充足，屢屢提出質疑。例如專案小組委員劉希平就提問，舊焚化爐不淘汰，當成備用、備胎，恐怕會衍生潛在問題，並建議開發單位稱新設備是最好的，應提出科學證據佐證。

專案小組委員王价巨則要求開發單位應就季風對排污產生的影響，提出說明。劉希平還說，雲林縣自行處理垃圾後，排污也會影響周邊的彰化、南投，而垃圾分類落實程度會影響處理結果，都應說明；他覺得報告像草稿，離真正定案還有很多討論空間。

主席吳義林也一再強調，報告必須補充常態、異常處理運用時的狀態，必須提供科學資訊佐證。最後專案小組決議，「本案汰舊更新既有設備並新增處理雲林縣家戶產生一般廢棄物，最具環境友善及敦親睦鄰之效，惟本環境影響差異分析報告有必要強化相關評估調查作業」，7月31日前完成意見補充、修正後再審。