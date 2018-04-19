親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
吳茂昆接任教長
蔡總統出訪友邦
陸台海實彈軍演
能源問題面面觀
藍綠各黨拚選戰
政治
軍事
綜合
確立國土新秩序

就服法修法禁「薪資面議」 未達4萬元職缺須公開薪資

六輕焚化爐環差分析報告不足 待補件

2018-04-19 17:10中央社 台北19日電

六輕焚化爐汰舊換新及六輕四期擴建環差審查會議，今天在環保署召開，專案小組質疑報告內容不足，要再強化，待補充後再審。

環保署今天召開「麥寮六輕焚化爐、掩埋場及灰塘興建工程環境影響說明書環境影響差異分析報告（焚化爐汰舊換新）暨六輕四期擴建計畫環境影響說明書環境影響差異分析報告（堆肥廠增設低含水率醱酵製程）」專案小組初審會議，開發單位為南亞塑膠。

會中開發單位南亞塑膠所提出的環境影響差異分析報告，強調相關汰舊換新後的2座新焚化爐（每座每天200公噸）及1座舊焚化爐（每天150公噸）的實際運作總規模不變，其中舊焚化爐為備用，例如歲修會使用一座新的及備用，總規模350公噸，平時則是2座新的運作，總規模為400公噸，都沒有超過環評核定的總規模400公噸。

開發單位並重申，此汰舊換新案的環評核定總規模每天400公噸、污染總量都不變，扣除事業單位使用的量，其餘可協助雲林縣處理生活垃圾，就不必再持續送高雄、台北處理，行政院及雲林縣府也希望儘速推動。

不過，會中多位專家，包含環保署相關單位在內，對於報告所呈現的科學內容不充足，屢屢提出質疑。例如專案小組委員劉希平就提問，舊焚化爐不淘汰，當成備用、備胎，恐怕會衍生潛在問題，並建議開發單位稱新設備是最好的，應提出科學證據佐證。

專案小組委員王价巨則要求開發單位應就季風對排污產生的影響，提出說明。劉希平還說，雲林縣自行處理垃圾後，排污也會影響周邊的彰化、南投，而垃圾分類落實程度會影響處理結果，都應說明；他覺得報告像草稿，離真正定案還有很多討論空間。

主席吳義林也一再強調，報告必須補充常態、異常處理運用時的狀態，必須提供科學資訊佐證。最後專案小組決議，「本案汰舊更新既有設備並新增處理雲林縣家戶產生一般廢棄物，最具環境友善及敦親睦鄰之效，惟本環境影響差異分析報告有必要強化相關評估調查作業」，7月31日前完成意見補充、修正後再審。

焚化爐六輕環評

相關新聞

醫師擬明年9月納勞基法 恐衝擊人力

2018-04-19 14:28

最新食安問題 黑糖含致癌物？

2018-04-19 14:05

立委爆勞資會議造假、有假工會 勞長：加強查察

2018-04-19 13:22

實習生納勞保？教育部會同勞動部 兩個月內研議

2018-04-19 13:00

醫師納勞基法恐衝擊人力 立委倡南部增設醫學系

2018-04-19 11:22

教團：吳茂昆理念好 但能否指揮得動教部待觀察

2018-04-19 11:02

深澳爭議未解觀塘又加入戰場 政府究竟在急什麼？

2018-04-19 10:40

新北創力坊「兩岸創業交流會」 邀請新創圈菁英參與

2018-04-19 10:30

學生打工實習沒保障？許銘春遭批「雞同鴨講」

2018-04-19 10:29

靠「我懂你」拚外交 她用1千元讓南歐小國記住台灣

2018-04-19 10:28

107年度原住民族語言推廣人員設置補助計畫 正式上線！

2018-04-19 09:59

評／開放兒童腳踏車上捷運就是真開放？

2018-04-19 09:50

乳鴿象徵快遞員？文博之夜以美食向十種職人致敬

2018-04-19 04:30

「從身體創造」 台灣文博會起跑

2018-04-19 00:21

影／不滿施壓勞基法修法 勞團赴美國商會抗議

2018-04-18 17:08

五一遊行 勞團訴求連3年加薪1成

2018-04-18 14:21

施壓修惡法？勞團赴美國商會抗議

2018-04-18 14:21

「小孩子生得蠻多的」 興隆一區公宅2年拚出20寶寶

2018-04-18 14:07

影／從靈堂變乾洗店 今年文博會很有梗

2018-04-18 13:39

合格率95％ 立委質疑放寬醃漬蔬菜漂白劑限量必要性

2018-04-18 12:28

2018臺灣文博會開幕 副總統及鄭麗君合影

2018-04-18 12:23

獨╱軍演敏感時刻 金門突大停電2114戶陷黑暗

2018-04-18 12:08

促轉會成嫌惡設施？ 行政院：只是靜態辦公室不會改位置

2018-04-18 12:01

蔬果洗淨，肉類熟食，預防李斯特菌感染

2018-04-18 10:02

西泠拍賣來臺徵集收藏品

2018-04-14 00:00

難以終結的漂泊 為何讓台師進退兩難？

2018-04-12 11:45

台灣一代指揮名家陳秋盛 睡夢中離世

2018-04-12 08:58

男女「世界大戰」 結少離多成國安危機

2018-04-11 16:07

雲翠受困加拿大夫婦確定罹難 震災死亡人數達12人

2018-02-09 14:40
看更多

熱門文章

吳茂昆千字聲明回應爆料 貢獻所長不應被刻意栽贓抹黑

2018-04-18 20:41

藍說用選票教訓小英覺得諷刺 孫大千：她兩年前也說過

2018-04-19 09:03

侯友宜被質疑當年抓黑名單 孫大千：只有藍綠沒有是非

2018-04-19 08:14

東華女教授槓上吳茂昆 周四按鈴告發貪汙

2018-04-18 23:30

賭很大！參選若第3名 姚文智：我永久退出政治

2018-04-19 10:31

優惠價賣飛機幫拚外交？何煖軒：朋友愈多愈好

2018-04-19 06:29

羅智強：吳茂昆才是真的移花接木、作賊心虛

2018-04-18 19:33

中共台海軍演畫面曝光 「跨晝夜」實彈演練

2018-04-18 23:59

吳茂昆爭議 羅智強再指：兜不攏的3個疑點

2018-04-19 07:45

新教長吳茂昆爭議多？周玉蔻用資料打臉

2018-04-19 11:21

新聞眼／吳被指任職的超導國際 董座涉詐欺、背信

2018-04-19 00:13

軍方認證共軍新戰法攻台林口是首選 我反應時間只3小時

2018-04-19 11:41

陸軍取消實彈射擊向共軍示弱？專家提證據捉包軍方反擊

2018-04-18 22:15

「民進黨不倒經濟不會好」 藍：蔡英文已成票房毒藥

2018-04-19 13:17

超尷尬！僑務委員稱蔡英文「陳總統」 大家笑翻了

2018-04-18 20:03

卡管案 吳茂昆：原則上很快可以解決

2018-04-19 11:04

獨／力挺新教長吳茂昆 東華師生發起連署

2018-04-19 11:25

「民進黨不倒經濟不會好」高雄餐廳掛布條嘆景氣差

2018-04-19 13:45

當紅的賴揆、準教長全中 烏賊戰司法成幫凶 誰才最冤啊

2018-04-19 09:00

共軍「超導體」計畫是什麼 為何扯上台灣新教長

2018-04-19 08:00

綠批貪婪 退輔會主委怒「讓袍澤滿意 否則位置不會再坐下去」

2018-04-19 01:01

反制中共遠海長航 國防部緊急動用近六億第一預備金

2018-04-19 13:31

【即時短評】蘇貞昌勿陷陳菊、蔡英文於不義

2018-04-19 12:33

深澳電廠空汙減排 外籍專家與台電說法歧異

2018-04-18 22:24

清晨議場外放兩件西裝 原來是黃國昌和柯建銘的

2018-04-19 07:35

科技部：吳茂昆任國科會期間赴陸1次

2018-04-18 18:13

蔡總統送史國國王的牛 究竟是什麼牛?

2018-04-18 17:58

吳茂昆千字聲明：無陸職、僅曾提供諮詢

2018-04-19 00:10

軍人年改草案明闖關 吳敦義：應先釋憲釐清有無違憲

2018-04-19 15:12

新教長吳茂昆備受爭議 徐國勇：管中閔也要出來講清楚

2018-04-19 10:23

傳華航移交飛機給史國 助蔡英文外交

2018-04-18 19:53

教長換人全大運獎牌重做 柯志恩罵：拍長官馬屁

2018-04-18 20:48

東華女教授槓上吳茂昆 指控詐領804萬元告發貪汙

2018-04-19 11:19

【重磅快評】清理卡管戰場 吳茂昆那一口真氣練足了嗎?

2018-04-19 13:12

共軍台海水域實彈演習 蔡總統隔海與國安部門視訊會議

2018-04-19 03:19

憂人才西進？吳茂昆：台灣研究環境比他們好

2018-04-19 09:52

陳菊若點頭接蘇貞昌競選職 羅智強：我就告她

2018-04-19 16:00

綠色和平：蓋1座深澳電廠 等於160萬輛汽車空汙

2018-04-19 00:02

蔡正元：台獨沒宣布 台灣就成「偽政權」

2018-04-19 14:24

選成第三名要退出政壇？姚文智：民進黨團結不可能第三

2018-04-19 16:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top