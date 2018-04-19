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深澳未平觀塘再起 學者：選舉近 政府急了

2018-04-19 14:36聯合晚報 記者彭宣雅／台北報導

桃園觀塘工業區的大潭藻礁。 圖／聯合報系資料照片
桃園觀塘工業區的大潭藻礁。 圖／聯合報系資料照片
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深澳電廠爭議未解，攸關千年藻礁廢存問題的觀塘工業區天然氣接收站開發案又起，近期召開會議討論；學者質疑，年底縣市長選舉逼近，用電問題將是政府的大威脅，因此急著解決；但環保署否認，認為這是依照民間團體今年1月23日觀塘初審會議的要求，按照程序召開專家會議，並沒有受到任何壓力，加速審查。

環保署表示，召開觀塘工業區專家會議，是1月23日觀塘工業區回應民間團體提出的召開專家會議要求，也已經分別在107年3月23日及4月13日召開，由於民間團體發言踴躍，讓專家討論縮限，因此24日要繼續加開第2次延續會議，27日將不開放民間團體入場發言，但會議全程直播，希望保留觀塘藻礁專家會議專業討論空間。

中研院生物多樣性研究中心研究員陳昭倫認為，這樣密集、加速召開會議，主要是因為28日有民間團體的藻礁音樂會，政府不希望民間的氣勢因此興起；他表示，年底有縣市長選舉，包括深澳電廠案、觀塘工業區案，都卡關卡的很難看，這兩個電廠會是選舉很大的困擾，現在天氣逐漸熱了起來，只要跳電一次，支持率就下降，雖然這兩處電廠分別在2022年、2025年才啟用，但確實是一個非常大的議題。

陳昭倫說，這兩個案子已經背離了環評的公平正義、生態考量，從去年底開始，其實學界、環團就已經嗅到這樣的風向，電廠的除役與退場，以及供電穩定狀況，不僅直接影響到年底的選情，更可能衝擊2020年的總統大選；這兩個指標性的電廠，等於給了在野黨做球的機會，因此盡可能不要拉長戰線，早點解決。

中研院生物多樣性中心研究員、環評委員鄭明修也認為，台北港的優勢在於腹地大，對生態的衝擊，將會相對比大潭小很多。

選舉深澳電廠中研院大潭藻礁環評

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