醫師擬明年9月納勞基法 恐衝擊人力

2018-04-19 14:28 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 羅真 ／台北報導



受僱醫師預計明年9月納入勞基法保障，光教學醫院可能就短缺900名主治醫師。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

受僱醫師預計明年9月納入勞基法，每周工時降為80小時，光教學醫院就可能短缺900名主治醫師，恐衝擊醫療現場人力。立委今天要衛福部精算人力需求、增加醫學生員額；並考量區域平衡，若新設醫學系應優先在南部設立。

受僱醫師納勞基法後，工時限縮可能衝擊人力，衛福部常務次長薛瑞元今日赴立法院社福與衛環委員會，針對醫師納勞基法進行專案報告。

他表示，衛福部103年委託國家衛生研究院進行住院醫師納勞基法的衝擊影響評估，國衛院推估，在未增加醫學生的情況下，住院醫師每周工時一旦降為80小時，若要讓現有的醫療服務量與民眾就醫型態不變，光是教學醫院就短缺約900名主治醫師，全台灣所有醫院的醫師缺額可能更多。

因應明年受僱醫師納入勞基法可能帶來的衝擊，薛瑞元說，配套措施包括增加臨床醫療人力、增加醫療輔助人力、人力彈性運用、推動分級醫療等，105年起已重啟公費醫學生培育計畫每年招收100人，明年起每年有50名原住民與離島醫師，推動偏鄉公費醫師留任獎勵計畫也已提報政院，待核定後實施。

國民黨籍立委陳宜民表示，以公費生補缺額非根本方式，衛福部與教育部應針對醫師人力不足確實檢討，放寬有意願新設醫學系的學校增設醫學系；考量區域平衡，若新設醫學系，應優先在中山大學、義守大學等南部大學設計，新設醫學系也對大學的競爭力與國際排名有助益。