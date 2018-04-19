親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
吳茂昆接任教長
蔡總統出訪友邦
陸台海實彈軍演
能源問題面面觀
藍綠各黨拚選戰
政治
軍事
綜合
確立國土新秩序

鐵票倉怒了！高雄餐廳大海報「民進黨不倒經濟不會好」

醫師擬明年9月納勞基法 恐衝擊人力

2018-04-19 14:28聯合晚報 記者羅真／台北報導

受僱醫師預計明年9月納入勞基法保障，光教學醫院可能就短缺900名主治醫師。 圖／...
受僱醫師預計明年9月納入勞基法保障，光教學醫院可能就短缺900名主治醫師。 圖／聯合報系資料照片
分享

受僱醫師預計明年9月納入勞基法，每周工時降為80小時，光教學醫院就可能短缺900名主治醫師，恐衝擊醫療現場人力。立委今天要衛福部精算人力需求、增加醫學生員額；並考量區域平衡，若新設醫學系應優先在南部設立。

受僱醫師納勞基法後，工時限縮可能衝擊人力，衛福部常務次長薛瑞元今日赴立法院社福與衛環委員會，針對醫師納勞基法進行專案報告。

他表示，衛福部103年委託國家衛生研究院進行住院醫師納勞基法的衝擊影響評估，國衛院推估，在未增加醫學生的情況下，住院醫師每周工時一旦降為80小時，若要讓現有的醫療服務量與民眾就醫型態不變，光是教學醫院就短缺約900名主治醫師，全台灣所有醫院的醫師缺額可能更多。

因應明年受僱醫師納入勞基法可能帶來的衝擊，薛瑞元說，配套措施包括增加臨床醫療人力、增加醫療輔助人力、人力彈性運用、推動分級醫療等，105年起已重啟公費醫學生培育計畫每年招收100人，明年起每年有50名原住民與離島醫師，推動偏鄉公費醫師留任獎勵計畫也已提報政院，待核定後實施。

國民黨籍立委陳宜民表示，以公費生補缺額非根本方式，衛福部與教育部應針對醫師人力不足確實檢討，放寬有意願新設醫學系的學校增設醫學系；考量區域平衡，若新設醫學系，應優先在中山大學、義守大學等南部大學設計，新設醫學系也對大學的競爭力與國際排名有助益。

醫師衛福部工時勞基法陳宜民

相關新聞

靠「我懂你」拚外交 她用1千元讓南歐小國記住台灣

2018-04-19 10:28

深澳未平觀塘再起 學者：選舉近 政府急了

2018-04-19 14:36

最新食安問題 黑糖含致癌物？

2018-04-19 14:05

立委爆勞資會議造假、有假工會 勞長：加強查察

2018-04-19 13:22

實習生納勞保？教育部會同勞動部 兩個月內研議

2018-04-19 13:00

醫師納勞基法恐衝擊人力 立委倡南部增設醫學系

2018-04-19 11:22

教團：吳茂昆理念好 但能否指揮得動教部待觀察

2018-04-19 11:02

深澳爭議未解觀塘又加入戰場 政府究竟在急什麼？

2018-04-19 10:40

學生打工實習沒保障？許銘春遭批「雞同鴨講」

2018-04-19 10:29

評／開放兒童腳踏車上捷運就是真開放？

2018-04-19 09:50

乳鴿象徵快遞員？文博之夜以美食向十種職人致敬

2018-04-19 04:30

「從身體創造」 台灣文博會起跑

2018-04-19 00:21

影／不滿施壓勞基法修法 勞團赴美國商會抗議

2018-04-18 17:08

五一遊行 勞團訴求連3年加薪1成

2018-04-18 14:21

施壓修惡法？勞團赴美國商會抗議

2018-04-18 14:21

「小孩子生得蠻多的」 興隆一區公宅2年拚出20寶寶

2018-04-18 14:07

影／從靈堂變乾洗店 今年文博會很有梗

2018-04-18 13:39

合格率95％ 立委質疑放寬醃漬蔬菜漂白劑限量必要性

2018-04-18 12:28

2018臺灣文博會開幕 副總統及鄭麗君合影

2018-04-18 12:23

獨╱軍演敏感時刻 金門突大停電2114戶陷黑暗

2018-04-18 12:08

促轉會成嫌惡設施？ 行政院：只是靜態辦公室不會改位置

2018-04-18 12:01

社會住宅助年輕夫婦生小孩 興隆一區20個寶寶印證

2018-04-18 11:46

促轉會被嫌惡 安和路居民：何不設博愛特區？

2018-04-18 11:09

中研院調查：每年有800萬噸塑膠垃圾被丟進海洋

2018-04-18 11:07

重大改變！ 文博會將一分為二 最快明年實施

2018-04-18 10:57

評／曾雄霸天下的嘸蝦米去哪了？

2018-04-18 10:55

難以終結的漂泊 為何讓台師進退兩難？

2018-04-12 11:45

台灣一代指揮名家陳秋盛 睡夢中離世

2018-04-12 08:58

男女「世界大戰」 結少離多成國安危機

2018-04-11 16:07

雲翠受困加拿大夫婦確定罹難 震災死亡人數達12人

2018-02-09 14:40

新北創力坊「兩岸創業交流會」 邀請新創圈菁英參與

2018-04-19 10:30

107年度原住民族語言推廣人員設置補助計畫 正式上線！

2018-04-19 09:59

蔬果洗淨，肉類熟食，預防李斯特菌感染

2018-04-18 10:02

西泠拍賣來臺徵集收藏品

2018-04-14 00:00
看更多

熱門文章

別在我家旁！促轉會被當惡鄰 這些機關也被嫌

2018-04-18 17:24

吳茂昆千字聲明回應爆料 貢獻所長不應被刻意栽贓抹黑

2018-04-18 20:41

東華女教授槓上吳茂昆 周四按鈴告發貪汙

2018-04-18 23:30

賭很大！參選若第3名 姚文智：我永久退出政治

2018-04-19 10:31

羅智強公布照片質疑吳茂昆任職陸機構 政院：移花接木

2018-04-18 16:32

羅智強：吳茂昆才是真的移花接木、作賊心虛

2018-04-18 19:33

優惠價賣飛機幫拚外交？何煖軒：朋友愈多愈好

2018-04-19 06:29

藍說用選票教訓小英覺得諷刺 孫大千：她兩年前也說過

2018-04-19 09:03

中共台海軍演畫面曝光 「跨晝夜」實彈演練

2018-04-18 23:59

侯友宜被質疑當年抓黑名單 孫大千：只有藍綠沒有是非

2018-04-19 08:14

吳茂昆爭議 羅智強再指：兜不攏的3個疑點

2018-04-19 07:45

新聞眼／吳被指任職的超導國際 董座涉詐欺、背信

2018-04-19 00:13

新教長吳茂昆爭議多？周玉蔻用資料打臉

2018-04-19 11:21

影╱在任最後一天 潘文忠：從事教育工作不能說假話

2018-04-18 17:08

陸軍取消實彈射擊向共軍示弱？專家提證據捉包軍方反擊

2018-04-18 22:15

軍方認證共軍新戰法攻台林口是首選 我反應時間只3小時

2018-04-19 11:41

卡管案 吳茂昆：原則上很快可以解決

2018-04-19 11:04

超尷尬！僑務委員稱蔡英文「陳總統」 大家笑翻了

2018-04-18 20:03

獨／力挺新教長吳茂昆 東華師生發起連署

2018-04-19 11:25

參選人王致雅電音MV被挖出 網友笑：有像本人了

2018-04-18 16:10

當紅的賴揆、準教長全中 烏賊戰司法成幫凶 誰才最冤啊

2018-04-19 09:00

「民進黨不倒經濟不會好」 藍：蔡英文已成票房毒藥

2018-04-19 13:17

共軍「超導體」計畫是什麼 為何扯上台灣新教長

2018-04-19 08:00

綠批貪婪 退輔會主委怒「讓袍澤滿意 否則位置不會再坐下去」

2018-04-19 01:01

深澳電廠空汙減排 外籍專家與台電說法歧異

2018-04-18 22:24

清晨議場外放兩件西裝 原來是黃國昌和柯建銘的

2018-04-19 07:35

科技部：吳茂昆任國科會期間赴陸1次

2018-04-18 18:13

反制中共遠海長航 國防部緊急動用近六億第一預備金

2018-04-19 13:31

「民進黨不倒經濟不會好」高雄餐廳掛布條嘆景氣差

2018-04-19 13:45

民進黨嘉縣長初選現裂痕？ 綠議員擬翻案杯葛已過預算

2018-04-18 16:58

蔡總統送史國國王的牛 究竟是什麼牛?

2018-04-18 17:58

吳茂昆千字聲明：無陸職、僅曾提供諮詢

2018-04-19 00:10

傳華航移交飛機給史國 助蔡英文外交

2018-04-18 19:53

教長換人全大運獎牌重做 柯志恩罵：拍長官馬屁

2018-04-18 20:48

新教長吳茂昆備受爭議 徐國勇：管中閔也要出來講清楚

2018-04-19 10:23

東華女教授槓上吳茂昆 指控詐領804萬元告發貪汙

2018-04-19 11:19

共軍台海水域實彈演習 蔡總統隔海與國安部門視訊會議

2018-04-19 03:19

憂人才西進？吳茂昆：台灣研究環境比他們好

2018-04-19 09:52

【即時短評】蘇貞昌勿陷陳菊、蔡英文於不義

2018-04-19 12:33

【重磅快評】清理卡管戰場 吳茂昆那一口真氣練足了嗎?

2018-04-19 13:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top