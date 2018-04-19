醫師納勞基法恐衝擊人力 立委倡南部增設醫學系

2018-04-19 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



受僱醫師預計明年9月納入勞基法保障，但醫療現場的服務人力恐受到衝擊，光是教學醫院可能就短缺900名主治醫師。立委呼籲衛福部精算人力需求、增加醫學生容額；考量區域平衡，若新設醫學系應優先在南部設立，如中山大學、義守大學。

受僱醫師納勞基法後，工時限縮可能衝擊人力，衛福部常務次長薛瑞元今日赴立法院社福與衛環委員會，針對醫師納勞基法進行專案報告。

他表示，衛福部103年委託國家衛生研究院進行住院醫師納勞基法的衝擊影響評估，國衛院推估，在未增加醫學生容額的情況下，住院醫師每周工時一旦降為80小時，若要讓現有的醫療服務量與民眾就醫型態不變，光是教學醫院就短缺約900名主治醫師，全台灣所有醫院的醫師缺額有可能更多。

他也提到，台灣人口逐漸減少、醫療需求可能降低，但同時，老年人口增加、整體醫療需求也可能提升，醫療現場需要的人力還須精算。

因應明年受僱醫師納入勞基法可能帶來的衝擊，薛瑞元說，配套措施包括增加臨床醫療人力、增加醫療輔助人力、人力彈性運用、推動分級醫療等。其中，在醫療人力方面，105年起已重啟公費醫學生培育計畫、每年招收100人，明年起每年50名原住民與離島地區醫師，推動偏鄉公費醫師留任獎勵計畫也已提報政院，待核定後實施。