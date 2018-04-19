107年度原住民族語言推廣人員設置補助計畫 正式上線！

2018-04-19 09:59 文╱ 原住民族委員會 提供



原住民族委員會今年4月10日發布「107年度原住民族語言推廣人員設置補助計畫」， 未來族語推廣人員將於全國各地至少開設150班族語傳習教室、150間族語聚會所，並輔導900戶族語學習家庭，預估參與人員約近萬人，提供更多的族語學習機會，為面臨語言傳承危機的原住民族語挹注一股新的傳承活力及契機。

圖／原住民族委員會 提供 分享 facebook

專職的族語推廣人員每月薪資3萬6,000元，由各直轄市、縣(市)政府自即日起至5月31日止辦理甄選，並經本會6月30日前核定後，預計於7月進用。呼籲具備族語能力認證高級以上合格證書者，踴躍參加甄選，一起投入原住民族語言復振的行列！

‧甄選條件：具備族語能力認證高級以上合格證書者

‧甄選期間：即日起至5月31日止

‧受理報名機關：各縣市政府

‧工作內容：

(一) 開設族語傳習教室，並任族語老師。

(二) 開設族語聚會所，並任族語老師。

(三) 輔導族語學習家庭。

(四) 彙編祭典、文化習俗、部落史及傳說故事紀錄。

(五) 協助受補助機關推動多語服務。

(六) 其他有關族語振興及本會交辦事項。

※相關報名訊息，請密切注意各縣市政府網站公告！

※更多詳細計畫實施方式，可至 原民會官方網站 查詢最新消息！

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