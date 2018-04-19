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評／開放兒童腳踏車上捷運就是真開放？

2018-04-19 09:50聯合新聞網 鳴人堂

台北市公車及捷運系統只需要利用現有的硬體設備，即可對兒童提供更友善的服務。 圖／...
台北市公車及捷運系統只需要利用現有的硬體設備，即可對兒童提供更友善的服務。 圖／臺北市公共運輸處提供
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