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「從身體創造」 台灣文博會起跑

2018-04-19 00:21聯合報 記者何定照／台北報導

台灣文博會昨開幕，副總統陳建仁（中）等人在手造工藝展區體驗茶道。 記者侯永全／攝...
台灣文博會昨開幕，副總統陳建仁（中）等人在手造工藝展區體驗茶道。 記者侯永全／攝影
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文化部經濟部合辦的台灣文博會昨起跑，以「從身體創造」為主題，計廿三國、五五九個單位參與，內容涵蓋文化概念、設計品牌及圖像授權三大主軸，在華山一九一四文創園區、松山文創園區及花博公園爭艷館展出。由於文博會過去常被指像商展，文化部常次李連權昨說，正規畫文博會一分為二，與經濟部的設計產業區隔。

台灣文博會昨天開幕，副總統陳建仁（右三）主持啟動儀式。 記者侯永全／攝影
台灣文博會昨天開幕，副總統陳建仁（右三）主持啟動儀式。 記者侯永全／攝影
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文博會長年以各式產品展覽為主，雖大多都有展現創意，也吸引買氣，但一直被指文化性不夠。

李連權說，未來擬文化部辦文化性策展，經濟部辦商業性策展，讓兩部聯手發揮一加一大於二的功效，後續會交由台灣創意設計中心執行，但還在研擬調整，希望下月能提報行政院國家科學技術發展基金管理會補助計畫。科技會報通過後，最快明年就可實施。

今年文博會昨開幕典禮在「時尚的日常」展區舉行，現場掛滿白襯衫。協同策展人齊振涵表示，展場目的是想為小人物設計服裝，讓大家打開想像力，展覽區的前區先掛白襯衫，是因一般想到制服會先想到白襯衫，成為一種刻板印象；觀眾先看到白襯衫代表對制服、職業的刻板印象，深入展區後，就會看到設計師針對不同職業的各種創造，白襯衫區只是一種過場。

台灣文博會開幕現場掛滿白襯衫。 記者侯永全／攝影
台灣文博會開幕現場掛滿白襯衫。 記者侯永全／攝影
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參與該展的胡蘭玉說，看展覽是很主觀的，白色是中性顏色，不代表任何色彩，先放眾多白襯衫，是想讓觀眾對各種職業身分的刻板印象有種歸零狀態，這樣再看到展區深處設計師對漁夫、快遞員等不同職業的制服設計，就能對職業有重新想像。

文化部長鄭麗君說，這次主題之一與時尚設計結合，館中的白襯衫晚上會結合燈光投射，展現出多元可能。文博會各展區將展至四月廿二日至廿九日不等。

副總統陳建仁（中）等人觀賞木製電動腳踏車。 記者侯永全／攝影
副總統陳建仁（中）等人觀賞木製電動腳踏車。 記者侯永全／攝影
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手造工藝展區的竹子創意作品。 記者侯永全／攝影
手造工藝展區的竹子創意作品。 記者侯永全／攝影
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文化部文創鄭麗君經濟部

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