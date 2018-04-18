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準公共化幼兒園 民團：別只想用現金解決

2018-04-18 17:54中央社 台北18日電

教育部次長林騰蛟。 中央社資料照
教育部次長林騰蛟。 中央社資料照
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教育部次長林騰蛟今天說，政府加速辦理教保公共化，規劃透過與一定品質的幼兒園合作，視為「準公共化幼兒園」；民團代表則說，政府不要一直想用現金方式「購買」托育服務。

民主進步黨立委鍾佳濱、吳思瑤、李麗芬、余宛如等人今天在立法院舉行「幼托服務選項多元化公聽會」。

林騰蛟表示，為落實總統蔡英文托育政策，提供價格合理、品質有保障的托育制度，將持續辦理5歲幼兒免學費就學補助、推動幼兒教保公共化計畫，依行政院擴大公共化教保服務，研擬可行方案。

林騰蛟說，民國106年到109年，全國至少會再增加公共化幼兒園計1247班，其中非營利幼兒園約917班、公立幼兒園約330班，預計招收3萬4229名幼生；106年已在全國增設公共化幼兒園300班，達到當年度目標值。

林騰蛟表示，政府近年加速辦理教保服務公共化，但因數量與時程還無法快速滿足家長期待，為減輕家長育兒費用負擔，政府規劃透過與一定品質幼兒園合作，將其視為「準公共化幼兒園」，是目前可行方案。

鍾佳濱說，政府正推動的有公立幼兒園、非營利幼兒園，補助企業設置托兒措施，針對弱勢、身障孩子也有課後留園服務等。他建議政府可用「購買服務」概念，例如政府需要100個托幼名額，特約幼兒園只要經過政府審查合格後，就能提供服務，並讓弱勢家庭優先申請，只要鄰近的特約園有名額，家長就能去報名。

余宛如說，之前特別到日本考察，在少子化情況下，如何鼓勵企業開放互助式托育；另外，如何用數位治理，讓一般家長也成為幼托評鑑者，得到第一手清楚、即時資訊，打破以往評鑑由政府委託民間單位，還不知道資訊放在哪。

全國教保產業工會監事陳亮吟表示，「政府不要一直想用現金方式購買托育服務」，私立業者一方面拿補助、一方面超收幼童，壓榨教保服務人員薪資、勞力，在高壓、高工時、低薪資福利環境下，不少教保人員都不願留在職場。

她說，蔡總統競選時提出要擴大幼兒托育公共化，「到現在，積極作為是有限的」，行政院長賴清德還企圖用私幼公共化來包裝，擴大發放現金補助政策，嚴正呼籲政府應正視台灣幼托環境「高度市場化」的根本問題，不要只想用現金給付解決問題。

全國幼兒園暨教保人員聯盟總會長呂銅城說，政府應建立幼兒教育透明資訊平台，以政府監督角色，提升幼教品質，讓大家看得見；要公開透明、全民參與推動政策，若僅產、官、學參與，沒放進家長意見，「那你們在討論些什麼」？

幼兒園托育薪資

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