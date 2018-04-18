清廢油垃圾 蘭嶼阿文盼助飛魚甩開寶特瓶

2018-04-18 17:45 中央社 台東縣18日電



蘭嶼青年阿文林正文，看到「垃圾比飛魚多」和廢油污染的蘭嶼，自費進行回收廢油及寶特瓶，從孤獨的環保傻瓜，逐漸形成「阿文團隊」，他期許蘭嶼飛魚能甩開寶特瓶。

從小在蘭嶼長大的阿文，目睹蘭嶼逐漸遭到污染，心裡相當難過，他說，「不知道何時，他就一直對蘭嶼環境受到破壞，感到焦慮」，於是在2012年發起廢油回收。

阿文說，蘭嶼的廢油污染嚴重，他從科學數字發現，一公升的廢油會影響蘭嶼島上11個人的一年用水，「再不回收廢油，光是蘭嶼有登記車牌的廢油，就會影響蘭嶼54年的用水。」

阿文說，6年前他開始自費回收廢油，在每個部落放回收桶，收集後，自己出錢將回收油送回到台灣處理。後來效果不好，公部門不支持，他的回收桶被任意移動，好不容易喚起的民眾意識又不見了。

「這個議題太小了」，阿文認為，廢油的問題不是馬上浮現，島上居民感受不到嚴重性，「應該找一個能立即讓大家感受到的議題」，於是103年他開始自費進行資源回收，他強調，「再不做，垃圾會比魚多」。

50公升的廢油運到台灣要新台幣600元，再者，處理寶特瓶要買機器，二手機器容易壞，動不動就要拿到台灣維修，就這樣他散盡家財，剩下一輛機車。105年，他想變賣機車籌錢時，遇到從香港到蘭嶼旅遊的龍舟師傅阿康胡梓康。

兩個人一見如故，他們居住的島嶼同樣面臨垃圾的問題。阿康告訴阿文，「機車不能賣，這是生蛋的工具」。但是阿文因資源回收已經花光了積蓄，阿康決定親自打造龍舟，號召划手，從台東划龍舟闖黑潮到蘭嶼，借這活動幫阿文募款，繼續保護蘭嶼。

阿康的「香港泛非龍青山綠水行動」號召了划手，引起外界注意，有了阿康的援手，阿文的環保之路不再孤獨；來自台灣各地的環保志工，也開始加入阿文的環保行動，逐漸形成「阿文團隊」。

105年，在各方的協助下，阿文在自家地瓜田上打造了「咖希部灣」，並以回收寶特瓶做素材，建造用來推環保理念的「說蘭嶼寶特瓶屋」。

日前友人、志工更進一步成立「說蘭嶼環境教育協會」，阿文擔任理事長，阿文說，環保之路不再孤獨，但會更辛苦。

阿文說，一個寶特瓶要經過收集、分類、擠壓、搬運、運送，從地面、海邊到台灣，要經過5個程序，「一個寶特瓶，他要碰5次」，至今他碰過的寶特瓶已超過百萬次。

阿文說，他期許蘭嶼的飛魚能將寶特瓶甩開，延續達悟族對大自然的遵從謙卑和學習的態度。