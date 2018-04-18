二至五歲幼兒有四成未入學 立院辦公聽會尋對策

2018-04-18 15:48 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 杜建重 ╱即時報導



為解決托育問題，目前政府推出育兒津貼，4或5歲的幼兒免學費、幼兒教育券及擴大幼兒教保公共化等幼兒托育政策。

按教育部統計資料，2至5歲幼兒粗入學率為6成，意即約4成幼兒未入學。為了滿足所有幼兒公共利益，政府除了增加公立和公私協立的非營利幼兒園，以及提供補貼給有能力送幼兒入學的家庭之外，是否有其他幼兒政策能提供有潛在入學需求的幼兒入學機會？