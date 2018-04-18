「小孩子生得蠻多的」 興隆一區公宅2年拚出20寶寶

2018-04-18 14:07 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



花敬群表示，相關統計證明，社會住宅提供比較平穩安定居住條件，讓年輕人能放心成家育兒，也有助於對抗國家人口高齡化與少子化問題。聯合報系資料照／記者高彬原攝影 分享 facebook 社會住宅真的有助於青年安心成家！內政部今天表示，台北市興隆一區公共住宅約2年竟有13對佳偶結婚、出生20個寶寶，數值均高於全國平均值，證明社會住宅提供較平穩安居條件，讓年輕人能放心成家育兒。

內政部次長花敬群說，會注意到這個現象，主要是因年初陪總統蔡英文前往台北市了解社會住宅推動進度時，有里長提到全數租予40歲以下青年的台北市大龍峒公營住宅「小孩子生得蠻多的」，光2011年開放承租至今就至少有50位寶寶誕生。

內政部表示，現有272戶的興隆一區公共住宅，現住有242戶，出租率89%，其中65歲以上老人比僅7.54%，僅約全國老人比13.99%一半；15至64歲青壯年人口比為76.56%，也比全國均值的72.93%高，也屬年輕化社區。

而統計2016年1月起至今年2月止，興隆一區公共住宅承租戶中有13對佳偶結婚，結婚率達9.84%，為同期間全國結婚率6.08%的1.62倍。而這段期間內出生20位寶寶，出生率達15.13%，一樣高於同時段平均值8.55%的1.77倍。

分析興隆一區公共住宅寶寶生母年齡，10位母親為30至34歲，占五成居冠；6位母親25至29歲，占3成居次，與全國生母年齡集中在30至39歲相較，母親年齡也較為年輕化。

內政部特別指出，這20位寶寶中，有16位是首胎新生兒，更證明社會住宅能提供安心成家的氛圍。

花敬群表示，相關統計證明，社會住宅提供比較平穩安定居住條件，讓年輕人能放心成家育兒，也有助於對抗國家人口高齡化與少子化問題。