五一遊行 勞團訴求連3年加薪1成

2018-04-18 14:21 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 陳素玲 ／台北報導



五一大遊行即將登場，2018五一行動聯盟表示，今年是台灣勞工最悲慘的一年，今年遊行主訴求「爭勞權、拚公投、 要加薪、反過勞」，除希望衝刺廢止勞基法修法公投連署，也提出今年基本工資一步到位調至2萬7583元，且企業分三年為勞工加薪，每年10%。

2018五一行動聯盟預估今年至少動員五千名勞工上街，遊行從總統府前凱道出發，終點站是立法院。

2018五一行動聯盟表示，今年因為民進黨強行通過勞基法修法，將一例一休改為大幅放寬勞工加班上限、放寬勞工連續工作12天不用休息、大砍休息日出勤加班費，造成台灣勞工勞動權益全面崩壞。各行各業工會將於今年五一勞動節發起遊行，主訴求是「爭勞權、拚公投！ 要加薪、反過勞」，目的是要推翻史上最大幅度的勞基法改惡，為勞工、學生、社區團體目前正大規模發起的「討七天、廢惡法」公投造勢。

聯盟表示，為讓兩項公投可以一併在選舉日進行公投，連署正如火如荼進行，希望8月底前可以達到30萬公投門檻。

團結工聯祕書長黃育德表示，今年五一遊行主訴求之一的拚加薪，除了要求勞動部今年基本工資一次調到2萬7583元外，更希望各行各業勞工可以每年加薪10%，分三年加薪30%。

黃育德表示，台灣經濟多年來持續成長，但勞工實質薪資卻停滯不前，聯盟提出每年企業為員工加薪10%訴求，是根據近年經濟成長率、物價指數及企業獲利等數據計算，希望讓勞工可以分享經濟果實。

至於勞動部正研擬的最低工資法，黃育德表示，勞團對訂定此法仍有疑慮，例如與基本工資現行機制有何不同?若完全採用公式計算基本工資，會不會出現調降基本工資問題？會不會因此出現分區基本工資？這些疑慮都要先釐清。