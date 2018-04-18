駕駛拒檢傷警 立委提案重罰

2018-04-18 15:15 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 雷光涵 ／台北報導



去年有5080件駕駛人拒檢，造成15名員警傷亡，基層員警認為現行拒檢逃逸只罰3000至6000元，致酒駕、毒駕、無照駕駛的民眾選擇罰則較輕的逃逸。立法院交通委員會今天審查《道路交通管理處罰條例》，多位立法委員提案修正《道路交通管理處罰條例》第60條，提高拒檢逃逸罰鍰並主張吊扣駕照。

為杜絕民眾逃避酒測，現行法令已提高罰則，若汽車駕駛人行經警察酒測的攔檢點，不依指示停車接受稽查或拒絕酒測，可罰9萬元，並當場移置保管該汽車、吊銷該駕駛執照及接受道路交通安全講習。

立委李昆澤表示，如果民眾有喝酒闖了紅燈要被警察攔，依現行法令，拒絕酒測攔檢要罰9萬元，直接逃逸最高只罰6000元，當然會選擇駕車逃逸。

立委賴瑞隆說，應把這個法律漏洞盼補起來，要求提高罰鍰為1萬至3萬元；立委許毓仁主張提高罰鍰30倍，最低罰9萬、最高18萬元。他說，開罰3000至6000元不符比例原則，也打擊基層員警士氣及執法公信力，危害的不只是一位員警或民眾，是一整個家庭，應還給執法人員尊嚴。

立委羅致政主張吊扣「牌照」，嚇阻作用更大，他說，沒有駕照上路很難被發現，但逃逸恐造成公共意外應視車輛為犯罪工具，應更進一步吊扣牌照。

交通部則建議，提高罰鍰1萬至3萬元，並吊扣駕照六個月，五年內再犯直接罰3萬元，並吊扣駕照一年。至於有立委提案拒攔檢逃逸肇事致人重傷或死亡應吊銷駕照，交通部認為現行已有相關規定且罰鍰為3萬至6萬元，較立委提案嚴格，建議不增訂。