合格率95％ 立委質疑放寬醃漬蔬菜漂白劑限量必要性

2018-04-18 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



針對衛福部預告放寬漂白劑用於發酵、醃漬蔬菜的限量，有立委認為，不合格率若未過半數，不應該忽視人民健康安全貿然放寬標準。聯合報系資料照 分享 facebook

衛福部食藥署日前預告放寬8項亞硫酸鹽漂白劑用於發酵、醃漬蔬菜的限量，自每公斤0.03克提升至0.1克，另也將二氧化硫納為食品添加物，此舉引發各界質疑。衛生單位近年抽驗醃漬蔬菜中的漂白劑，不合格率平均約為5%，換言之，合格率有95%。

立院對此砲聲連連，有立委質疑，不合格率若未過半數，不應該忽視人民健康安全貿然放寬標準。

衛福部長陳時中今日赴立院針對此案進行專案報告，他說，雲林縣大埤鄉農會、雲林縣衛生局、農委會農糧署與加工業者反映酸菜等發酵蔬菜以及筍片、筍絲等醃漬蔬菜在製程保存上，現行二氧化硫殘留標準不符加工需求，希望政府參考國際管理規範提高殘留標準。衛福部於是參照國內研究與國外規範標準，上月預告修正「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」。

陳時中說，根據國家攝食資料庫105年度資料，國人小葉菜醃漬品的每日最高攝取量為35公克、根莖菜醃漬品為16 公克；假設一個60公斤的成人每天吃60公克的醃漬蔬菜與發酵蔬菜產品，且這些產品每公斤都殘留0.1公克的二氧化硫，這樣的量約佔每日容許攝取量（ADI）的14.3%。

立委王育敏質詢時指出，衛福部僅以60公斤的成人舉例，但許多大人、老人、小孩未達這個體重，吃個筍絲搭配泡菜鍋可能就超量，衛福部應提出各年齡層的影響風險評估。她也提到，若在現行標準下，多數廠商作得到，就沒有放寬標準的必要。

立委蔣萬安痛批，金針乾、蝦米、酸菜、泡菜是東方人愛吃的食物，歐美人士很少吃，針對亞硫酸鹽漂白劑用於發酵、醃漬蔬菜的限量，鄰近國家如日本、韓仍維持每公斤0.03克的標準，我國竟參照歐盟標準放寬限量，令人不解。

立委吳玉琴則指出，二氧化硫可能引起過敏等不適反映，提醒衛福部研議在包裝食品上標示。