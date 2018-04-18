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立委提案駕車拒檢逃逸 提高罰鍰30倍

2018-04-18 11:35聯合報 記者雷光涵╱即時報導

去年有5080件駕駛人拒檢，造成15名員警傷亡，基層員警認為現行拒檢逃逸只罰3000至6000元，致酒駕、毒駕、無照駕駛的民眾選擇逃逸罰則較輕，多位立法委員提案修正《道路交通管理處罰條例》第60條，要提高罰鍰並吊扣駕照

交通委員會今天審查《道路交通管理處罰條例》。立委賴瑞隆說接受臨檢可能會比逃逸罰得更重，逃逸過程中造成人民、員警死傷，應把這個法律漏洞盼補起來，要求提高罰鍰為1萬元至3萬元。立委許毓仁更主張提高罰鍰30倍，最低罰9萬、最高18萬元。他說，3000至6000元不符比例原則，打擊基層員警士氣及執法公信力，危害的不只是一位員警或民眾，是一整個家庭，應還給執法人員尊嚴。

為杜絕民眾逃避酒測，現行法令已提高罰則，若汽車駕駛人行經警察酒測的攔檢點，不依指示停車接受稽查或拒絕酒測會被處9萬元罰鍰，並當場移置保管該汽車、吊銷該駕駛執照及接受道路交通安全講習。立委李昆澤表示，如果民眾有喝酒闖了紅燈要被警察攔，依現行法令，拒絕酒測攔檢要罰9萬元，直接逃逸最高只罰6000元，當然會選擇駕車逃逸。

立委羅致政主張吊扣「牌照」嚇阻作用更大，他說，沒有駕照上路很難被發現，但逃逸恐造成公共意外應視車輛為犯罪工具，應更進一步吊扣牌照。

交通部建議提高罰鍰1萬元至3萬元並吊扣駕照6個月，5年內再犯直接罰3萬元，並吊扣駕照1年。至於有委員提案拒攔檢逃逸肇事致人重傷或死亡應吊銷駕照，交通部認為現行已有相關規定且罰鍰為3萬至6萬元，較委員提案嚴格，建議不必增訂。

立法委員許毓仁主張調高拒檢逃逸罰鍰最高18萬。記者雷光涵/攝影
立法委員許毓仁主張調高拒檢逃逸罰鍰最高18萬。記者雷光涵/攝影
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駕照警察許毓仁

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