蔬果洗淨，肉類熟食，預防李斯特菌感染

2018-04-18 10:02 文 食品藥物管理署／圖／食品藥物管理署 提供



分享 facebook

近來食品安全成為各方關注議題，為提供更多食品安全相關資訊，刊載「食事最前線」以服務讀者。

前陣子國外頻傳李斯特菌（圖，取自美國疾病控制預防中心）食品中毒致死案例，其中南非從二○一七年一月起因感染致死人數至少有一八○人，原因是即食加工肉品遭到污染，澳洲則是今年三月初傳出有四人死亡，出問題的則是污染的哈密瓜。食藥署食品組科長林蘭砡表示，國內過去十年不曾接獲李斯特菌食品中毒的通報，惟食品仍應完全加熱後再吃，不能加熱的食品(如水果)要清洗再處理，瓜果類生長或採收時可能和土壤接觸並受污染；表皮較粗糙的水果易藏污納垢，應澈底刷洗再行分切，也要避免生熟食交叉污染，才能不惹菌上身。

李斯特菌低溫能生長 對孕婦或免疫力低者影響大

輔仁大學食品科學系主任蔡宗佑表示，李斯特菌廣泛在自然界，如土壤及哺乳類糞便中，和其它細菌較不同的有兩個特點，一是在低溫下仍可生長，研究指出，攝氏一度時李斯持菌仍可生長，二是對特定族群危險性會增高，如孕婦感染易造成流產甚至死胎；該菌對於健康狀態良好的人，感染時可能無症狀發生，或只產生類似感冒、頭痛或腸胃不適等症狀，但對年長者、小孩、免疫功能低落者、病人及孕婦，可能導致敗血症及中樞神經感染，並有死亡風險。

蔡宗佑說，從過去國外的感染案例，很多是因吃了沒有完全殺菌的牛奶或加熱肉品等，所幸國人的飲食習慣很少喝生奶或吃生牛肉，但仍建議民眾，在冰箱放了一陣子的食物，最好還是加熱後再吃，若還是想吃冷的，可以先加熱、等涼一點再吃。

水果清洗要乾淨 肉類烹煮要澈底

食用充分加熱過的食品，的確是預防李斯特菌感染的方法。但是水果大家不會煮了吃，所以處理過程的清洗必須謹慎以待，肉類產品也需澈底加熱，而且觸碰過生食肉品的刀子、砧板要和熟食區分，避免造成交叉污染。

分享 facebook

想查詢最新食品標示、追溯管理、添加物及食安闢謠資訊歡迎上 「食安資訊百貨專櫃」網站 了解相關資訊。

(食品藥物管理署廣告)