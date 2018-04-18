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反同公投審議通過 王丹：中國文革回潮 台灣別有樣學樣

2018-04-18 06:56聯合報 記者楊德宜╱即時報導

中選會昨天審議通過反同團體發動的3個公投提案，交付第二階段的連署。對此，民運人士王丹在臉書表示，中選會通過這樣的公投案，「顯示他們對於憲法權利的主張完全不了解」。婚姻權屬於憲法保障的基本權利，如同言論自由一樣，不應列入公投範圍，而應由最高法院裁決。

「這個世界上，不是每件事都可以公投決定的」。王丹表示，如果一個人結婚的事，要全社會公投決定；「台灣是否獨立，是不是也要全世界公投決定啊？」最高法院已經裁決的事情，要通過公投來推翻嗎？這是對憲政體制的顛覆。「中國搞文革回潮，台灣不要有樣學樣，搞文明倒退好嗎？」

圖為挺同婚團體。聯合報系資料照
圖為挺同婚團體。聯合報系資料照
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圖為反同婚團體。聯合報系資料照
圖為反同婚團體。聯合報系資料照
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