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原民會「師徒制」 搶救原民瀕危語言

2018-04-17 23:53聯合報 記者陳宛茜／台北報導

搶救原住民族瀕危語言，原民會推出國內首創師徒制族語學習制度。圖為原民會主委夷將拔...
搶救原住民族瀕危語言，原民會推出國內首創師徒制族語學習制度。圖為原民會主委夷將拔路兒。 圖／原民會提供
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位於日月潭的邵族，擁有豐富燦爛的原民文化，然而懂得邵族族語的族人，卻只剩下個位數。原民會昨宣布推出「原住民瀕危語言復振計畫」，推動國內首創的師徒制族語教學，為瀕危語言注入活力。

原民會主委夷將．拔路兒表示，原民會繼十一日頒布「原住民族語言推廣人員設置補助計畫」後，為搶救原住民族瀕危語言，依原住民族語言發展法第七條規定，頒布「原住民族瀕危語言復振計畫」。

依據聯合國教科文組織及原民會所做的「原住民族語言使用狀況及能力」調查，計有卑南語、賽夏語、撒奇萊雅語、噶瑪蘭語、邵語、拉阿魯哇語、卡那卡那富語等語屬瀕危語言，需專案計畫進行搶救。

原民會教育文化處處長陳坤昇說，會使用這些「瀕危」語言的族人人數「趨近於零」，年齡多在六十歲以上，「再不傳承，便面臨滅亡危機」。此一族語傳習計畫採師徒制，夷將．拔路兒說，將聘請具瀕危族語能力者擔任「傳承師傅」，採一對一或一對二方式，與「學習徒弟」進行長時間的族語學習。學習時間每日八小時、每周五天，總計每月共一六○學習時數。

陳坤昇說，原民會給予「傳承師傅」每月三萬五千元，「學習徒弟」每月三萬元的薪資，原則上「學習徒弟」資格、年齡不限，漢人也可報名。

夷將．拔路兒說，除推動師徒制，將依各瀕危語言現狀，透過專家學者進行輔導，有系統建置及保存語文資料。

原住民卡那卡那富噶瑪蘭

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