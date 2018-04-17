賴清德：提高環評及都委會效率 避免投資卡關

2018-04-17 20:50 中央社 台北17日電



行政院長賴清德。聯合報系記者陳珮琦/攝影 分享 facebook 行政院長賴清德今天說，已特別要求行政院環境保護署、內政部提高環境影響評估、都委會效率，讓企業投資不會卡住，並讓企業事先知道可能會遇到什麼問題，才有辦法計算並投資。

中華民國全國工業總會晚間舉辦交接典禮，由卸任理事長許勝雄交接給新任理事長、台塑企業總裁王文淵，賴清德、行政院發言人徐國勇、行政院秘書長卓榮泰與經濟部長沈榮津等人與會。

賴清德表示，感謝許勝雄過去帶領全國超過10萬家公司認真拚經濟，是產業領航者；不管是長期照顧、能源或產業政策，不時對政府政策提出針砭，更年年提出白皮書，讓政府政策更契合企業界需要。

賴清德也恭喜王文淵眾望所歸，近期台塑四寶總獲利佳，還將獲利分享給員工，甚至捐5塊地給高雄市政府，希望未來政府能與民間企業持續合作，共同進步。

賴清德說，拚經濟是總統蔡英文優先工作，上任後提新經濟3大方向，分別是「5+2產業創新」、「8年（新台幣）8000億元前瞻基礎建設」及「新南向」。

新南向部分，他說，不諱言中國大陸是台灣重要市場，但礙於國際局勢，台灣不得不尋找新發展，使經貿範圍更寬廣。

賴清德表示，行政院在蔡總統領導下，具體推動幾項重大政策，分別是「解決5缺（缺地、缺才、缺工、缺電、缺水）」、「加薪」、「稅制合理化」及「鬆綁法令」。

5缺部分，賴清德表示，他主持投資專案會議，讓水、電、土地、人力與人才不虞匱乏，也解決一例一休問題，讓勞動市場更彈性，資方、勞方共同合作拚經濟。

他說，已特別要求環保署及內政部，分別提高環評、都市計畫委員會效率，讓企業投資案不會卡這麼久，並事先讓企業知道會遇到什麼樣的問題，才有辦法計算並投資。

加薪部分，賴清德表示，據行政院主計總處資料，全國5成以上企業有加薪，讓民眾收入增加；收入增加了，自然消費就會增加；稅制合理化部分，立法院已三讀通過，讓稅負更合理、受薪階級稅金減少。

鬆綁法令方面，曾任立法委員的賴清德說，他在立法院特別有感受，幾十年來許多部會會根據單一事件就做出函示，但函示往往超出母法授權，緊緊綁住企業發展空間。台灣是小國，也是好國，在激烈國際競爭中只能更機動、更彈性，鬆綁法令是必走路線之一。