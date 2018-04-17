西瓜種子拚外銷 台種子出口值全球第22名

2018-04-17 18:40 中央社 台北17日電



台灣水果好滋味有國際口碑，在兩大實驗檢查認證把關下，種子全年出口產值全球排名第22名，農委會種苗場今天指出，出口最大宗的種子是西瓜、甜瓜、木瓜、小番茄，還有花椰菜。

農委會種苗改良繁殖場今天召開「高品質種子政府把關」記者會。種苗場場長張定霖表示，台灣一年的種子進出口值合計3億美元，其中約有一半是出口，出口產值獲國際種子聯盟（ISF）排名全球第22名。

他說，台灣出口的種子，占過半數最大宗有「4個半」，即西瓜、甜瓜、鬆花（口感較細緻的品種）的花椰菜、木瓜及小番茄種子，小番茄因為只占番茄所有品種一半左右，所以稱半個。

以上產值還不包含台灣30多家種苗業者多數在海外已有生產、直銷出口市場的產值在內，例如農友種苗公司在印度、泰國、緬甸等有生產種子，在中、美、歐有銷售管道；據種苗場種苗經營課助理研究員蘇士閔了解，慶農種苗公司在印度、東南亞也深耕已久。

張定霖說，全球種子需求主力市場為美、歐、中、印，以歐洲市場的價格最好與需求量也排第一，種子（苗）是農業生產基礎，種子品質管制落實否影響很大。

種苗場設有全國認證基金會（TAF）認證的檢測實驗室、國際種子檢查協會（ISTA）認證的實驗室，協助進出口種子品質檢測。

種苗場生物技術課副研究員張惠如說明，TAF認證的實驗室已有大豆、玉米、木瓜、馬鈴薯及棉花的基改（GMO）檢測方法，並可檢測40種的種子傳播疾病，防檢局對進口種子疾病的把關，就委託此實驗室檢測。

蘇士閔說，另一個ISTA認證的實驗室，就能為品種純度、種子良率進行檢測，以全國栽種面積12.5萬公頃、兩期作合計25萬公頃水稻的產出來說，就讓全台水稻使用新種子的更新率達50%，確保品質。

他並說，光透過ISTA品質檢測出口的種子量一年達2.5萬公斤，種子出口產值達新台幣9000萬元。