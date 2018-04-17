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烏克蘭作家克考夫應邀訪台 談政治與文學

2018-04-17 13:40中央社 台北17日電

烏克蘭最重要的作家之一克考夫（Andrei Kurkov）應邀到香港國際文學節演講，他因為著作最先在台灣翻譯成中文，主動表達希望訪台。經文化部居中促成，確定下週來台演講。

現年57歲的克考夫的黑色幽默小說「企鵝的憂鬱」至今翻譯成37種語言。出生在俄羅斯，在烏克蘭長大，近年來在俄烏關係緊張之時，他的「烏克蘭日記--來自基輔的訊息」（Ukraine Diaries：Dispatches fromKiev，暫譯），成為外界認識烏克蘭反政府示威的第一手資料。

他明天應香港筆會邀請，到香港國際文學節，以「蘇聯、俄羅斯、烏克蘭：文學和人權之間過去和現在的關係」為題演講。接著，24日到輔仁大學外語學院、25日在台北市金石堂城中書店演講。

在台出版克考夫中譯本的愛米粒出版社總編輯莊靜君說：「台灣這兩年，很少有重要的文學小說家來訪，我希望藉由克考夫來台交流，為讀者打開更多的國際視野。」

她並透露輔仁大學英文系為邀請克考夫到校演講，將期中考的時間延後。

克考夫來台之路頗為周折，他出發前以電子信回覆記者訪問寫說，台灣在烏克蘭沒有辦事處，來台簽證必須去莫斯科辦。他寫說：「烏克蘭和俄羅斯正在打仗，俄羅斯敵視批評（俄國總統）蒲亭攻擊政策的烏克蘭人，我根本進不去莫斯科。」

莊靜君請求文化部協助，文化部以國際重要作家為由，與外交部溝通，促成由外交部發落地電子簽證。

首次來台，克考夫表示，非常希望親眼目睹高科技、現代化的台灣。他對台灣兼具現代性和傳統很感興趣，也想藉此行認識台灣文學和文學品味。

如何介紹烏克蘭文學和人民閱讀習慣，克考夫回答說，年輕世代大量閱讀，喜讀烏克蘭本土作家和詩人作品。但較年長世代指責現在的作家為出名，去打破禁忌，這使得他們不喜烏克蘭現代文學，大多揚棄讀書，而讀報紙。

克考夫說：「我認為，文學現在幾乎沒有什麼禁忌了，許多小說處理與俄羅斯的戰爭、及烏東唐貝斯（Donbass）分離分子等當今情勢；其他，如為了經濟因素，移民西歐的烏克蘭人故事等主題，以及講近代史的書也相當受歡迎。」

他指出，在烏克蘭，翻譯書種類多，印量雖不大，但其中有些書很受知識階層歡迎，大多為波蘭和法國現代文學。非小說類書籍在中產階層間受歡迎，不只侷限管理類書籍，也包括哲學或歐洲或世界史。

莊靜君說，克考夫來台演講主題為「蘇維埃以及後蘇維埃時期的政治與文學」；他另外將討論，以俄語創作的他為何選擇先在德國出書，進而成為暢銷全球的小說家。

烏克蘭俄羅斯香港

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