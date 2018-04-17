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【即時短評】赴陸講學 民進黨的兩套標準

2018-04-17 12:50聯合報 記者陳熙文╱即時報導

最近引發台灣內部熱議的兩個案子，都跟教育有關，一是台大準校長管中閔赴大陸講學案、一是教育部準部長吳茂昆。吳除了在大陸多所大學講學、發表論文，還遭指控身兼中國科學院高能物理研究所顧問、中國高等科學技術中心顧問委員會委員，種種爭議不輸管案。

針對管中閔案，教育部長潘文忠下台前，直指管有20多項疑義未解，從3月16日起，管陸續被揭露赴大陸大學兼職，包括擔任講座教授、博士生指導老師等。教育部「卡管」已經超過3個月，連潘文忠都因管案下台，此案還懸而未決。

《教育人員任用條例》規範，公立大學教職教師不得到大陸大學兼職，但若是短期講座或講學，則是容許的學術交流。相關法令已有明確規定，但教育部的適任性（或違法疑慮）解釋，針對最近幾個案子看來，顯然是因人認定、快慢不同。

根據教育部說法，內部部長葉俊榮在第一時間就對位說明曾到浙江大學進行27天的短期講學，據此認定他是合法的；管中閔被踢爆曾長期赴中國兼職，迄今都未對外澄清，因此教育部要開會討論管是否有違反規定，並因其涉及政務官任職或管制期間偷跑，遭檢調依國家機密保護法調查。

吳茂昆任教長的人事案昨天宣布，外界質疑指控如洪水漫漫，相關疑點尚未釐清，教育部次長蔡清華已對外表示，吳茂昆赴大陸講學不違法，行政院今天更是為吳茂昆強力背書，強調公職人員赴中國大陸短期講學並未違法，並指吳本人已否認曾任大陸官研機構顧問。但查詢網路，吳茂昆的名字仍高掛在大陸官研機構網站上。

吳茂昆任東華大學校長、中研院所長，都是公職人員，教育部、行政院難道是只憑當事人說法，就認定吳茂昆未違法？對於外界提出的指證，用「應該沒有問題」一語帶過，反觀連月來用在管中閔身上的放大鏡，蔡政府究竟是嚴以律人，寬以待己？還是逢藍必反？現在反而打到自己？ 赴陸講學的標準是什麼？蔡政府應該說清楚。

教育部吳茂昆管中閔

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