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【重磅快評】連搞風電都恐中 非核家園不是夢？

2018-04-17 10:07聯合報 主筆室

蔡政府推動非核家園寄望風力發電，尤其是離岸風電，不但要架風機，還野心十足的想發展風電產業。一路跌跌撞撞走過來，口氣大但進度少。前兩天終於上路，離岸風機的水下基礎結構生產廠房終於在興達港動土，預計2025非核家園實現時，要在台灣海峽插上600架風機。即將卸任高雄市長的花媽特別前往致賀。

離岸風機建置難度高、經費龐大，目前塔架高80公尺的主流機組，海平面以上約50公尺，水下植基海床的基礎部分約30公尺，興達港動工興建的廠房將生產水下基礎，另在台中港興建水面上的風機輪殼、葉片。

陸上生產部分台灣已克服技術障礙，支持2025非核家園進度的問題不大，但怎麼搬運到海上風場架設？難度極高。只談海上工作船，離岸風機從地質調查、海象觀測…，一路到吊裝、維修，需要17種不同功能的工作船，在2025實現非核家園前，台灣各式船舶總計約需60艘；由於之前沒有本土離岸風機，所以工作船的數量至今掛零。

之前台灣有諸如海纜敷設等的海事工程，所需工作船全靠租賃，規模小、技術難度不高，工作船無須太高規格；但離岸風機規模大得多，所需工作船規格高很多，當然租金比海纜、港灣工程要貴。架設風機的平台船國際市場每日租金高達600萬台幣，耽誤2個工作天，1千多萬就泡湯了。租金貴之外，國際工作船必須在1年前預訂也是問題。

有沒有租金較低的工作船？有，大陸同規格的工作船從上海過來約是1/5左右的價錢，問題是台灣等同禁止陸籍工作船來台。何謂「等同」？因為交通部訂有租賃大陸工作船的審查規定，准租陸籍工作船，但前提是國際市場沒有該款工作船…，這等同實質禁止。

臺灣的風能天然資源相當豐富，除了臺灣海峽兩岸山脈構築優質風廊，還有強勁的夏季西南氣流，冬季東北季風吹襲，是世界公認的優質風場。不過，風場優質的同義詞是海象惡劣，萬一租到了但無法泊靠作業，風險非常高。

更大的麻煩是綠營政客恐中、仇中的腦袋。之前綠營立委質詢，認為開放大陸工作船，等於把12海浬的近岸水文完全曝光，立委形容為「這是吳三桂引清兵入關」，把租用工作船上綱成國安問題，當然斬斷便宜且就近的陸籍工作船來台作業的可能。

蔡政府寄望離岸風電甚殷，想達陣，還有滿佈的荊棘要克服。

蔡政府預計2025年要在台灣海峽插上600架風機。圖為離岸風力發電場。 圖／西門...
蔡政府預計2025年要在台灣海峽插上600架風機。圖為離岸風力發電場。 圖／西門子提供
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非核家園興達港上海

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