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蔣介石也愛下廚 拿手菜原來是這一道

2018-04-17 02:23聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

以毛澤東為號召的「毛家菜」曾紅極一時，卻沒有主打前總統蔣介石口味的「蔣家菜」？政大歷史系教授周惠民在新書《飲膳佳會——餐桌上的文化史》中提出這個有趣的問題。他認為，這是因為蔣介石的飲食簡單、不大講究滋味。

周惠民與江浙滿福樓餐廳合作，重現蔣介石的拿手好菜──雞油炒飯（右一）。圖／三民書...
周惠民與江浙滿福樓餐廳合作，重現蔣介石的拿手好菜──雞油炒飯（右一）。圖／三民書局提供
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周惠民任教於政治大學歷史學系，教授世界史、文化史相關課程多年。他對飲食文化史頗有興趣，開設專門課程，並在報刊雜誌撰寫短文，集結為《飲膳佳會——餐桌上的文化史》，最近由三民書局出版。

政大歷史系教授周惠民出版飲食文集《飲膳佳會——餐桌上的文化史》。圖／三民書局提供
政大歷史系教授周惠民出版飲食文集《飲膳佳會——餐桌上的文化史》。圖／三民書局提供
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蔣介石不注重飲食。周惠民在書中指出，這跟蔣介石的牙齒有關。蔣介石天生牙口不好，加上西安事變時傷了脊椎，聽醫師建議拔除所有牙齒減輕背痛。牙齒不好的人，飲食多半簡單清淡、吃軟爛的食物。

然而，蔣介石雖不重吃，卻很愛下廚。根據蔣介石的自述，年幼時要掃地和煮飯。他也真的會煮飯、愛煮飯。八年抗戰時，蔣介石雖然戎馬倥傯，也要忙裡偷閒、找出時間自己動手煮飯。

蔣介石的「手路菜(拿手菜)」是什麼？答案令人驚訝—蛋炒飯。 根據《蔣中正總統檔案．事略稿本》記載，蔣介石1941年3月17ㄖ在山林中野餐，「自做蛋炒飯，食之別具風味」。

來台後，蔣介石依然喜歡自己動手下廚。周惠民指出，根據侍衛人員回憶，蔣介石貴為一國元首，心血來潮時，會在院子中支起爐子親自下廚，拿手菜就是「雞油炒飯」。

蔣家的「雞油炒飯」，與一般人熟知的蛋炒飯做法不同。一般人做蛋炒飯，是先將蛋炒熟，再加入米飯和蔥。蔣介石則是先用雞油翻炒米飯，再將打散的蛋汁倒進炒飯，繼續翻炒。如果未來有人要搞歷史文創，這道菜肯定可以當成「蔣家菜」的主打菜。

牙齒蔣中正

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