中央社、央廣併入？傳文化部拚年底打造「大公廣集團」

2018-04-17 01:02 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



文化部長鄭麗君。記者胡經周／攝影 分享 facebook 文化部有意研修「公共媒體法」將華視、公視、中央社及中央廣播電台納入「大公廣集團」，據悉，文化部希望近期推出草案供立法院審議，部長鄭麗君也盼藉此爭取五G頻譜釋照收入作為「公共媒體基金」，目標今年底完成整併。不過民進黨籍的立法院教育及文化委員會召委吳思瑤則表示，「公共媒體法」並非本會期優先法案，若要推動，可能要等下會期。

由於華視、公視、中央社及央廣各有董事會，文化部日前已為此前往拜會、研商，鄭麗君也從去年起為此親自主持諮詢會議，展現推動決心。但「大公廣集團」概念拋出後，仍有學者認為不可行，憂心未來公廣集團越來越大，恐成執政黨黨媒；在野黨立委也提醒，「大公廣集團」得做好防弊制度，以防變成政黨壟斷。

國民黨立委陳學聖表示，鄭麗君一直有意推動「大公廣集團」，日前在委員會及預算審查時，都有談過，但最近沒有看到具體作為；他也坦言對鄭麗君說，現在文化部連一個公廣集團都搞不定，光是華視董事會撤換前總經理郭建宏就已經烏煙瘴氣，還是先把華視內部問題解決比較務實，「連基本的事情都還沒解決，就要推大公廣集團，未來恐怕問題更大。」

吳思瑤則表示，「公共媒體法」在本會期於教育及文化委員會審查確定來不及，此案必須尊重各自媒體的董事會，目前不是眼前的優先法案，最快要等下會期。

黨政人士透露，其實鄭麗君對「大公廣集團」的想像類似國家表演藝術中心現存體制，由藝文界大老朱宗慶擔任董事長，屬無給職，角色超然、夠分量，有能力管理轄下的兩廳院、台中歌劇院、衛武營國家藝術文化中心及國家交響樂團；但媒體大老各自有政黨色彩、個性都有稜有角，想在媒體圈找到如朱宗慶能「一呼百應」的大老非常困難，也是外界不看好「大公廣集團」的原因之一。

整併消息傳出後，外界也認為，文化部以年底作為「大公廣集團」完成整併的時間點，剛好適逢十一月底縣市長選舉，屆時民進黨勢力版圖一定會有更動，必須進行戰力盤整，若整併時間與選舉相近，很容易被猜測將順勢安排一些人事布局，一舉一動都會非常敏感。