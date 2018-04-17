親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
吳茂昆接新教長
賴清德台獨主張
深澳電廠惹爭議
藍綠各黨拚選戰
陸台海實彈軍演
政治
軍事
綜合
確立國土新秩序

中央社、央廣併入？傳文化部拚年底打造「大公廣集團」

2018-04-17 01:02聯合報 記者丘采薇╱即時報導

文化部長鄭麗君。記者胡經周／攝影
文化部長鄭麗君。記者胡經周／攝影
分享
文化部有意研修「公共媒體法」將華視、公視、中央社及中央廣播電台納入「大公廣集團」，據悉，文化部希望近期推出草案供立法院審議，部長鄭麗君也盼藉此爭取五G頻譜釋照收入作為「公共媒體基金」，目標今年底完成整併。不過民進黨籍的立法院教育及文化委員會召委吳思瑤則表示，「公共媒體法」並非本會期優先法案，若要推動，可能要等下會期。

由於華視、公視、中央社及央廣各有董事會，文化部日前已為此前往拜會、研商，鄭麗君也從去年起為此親自主持諮詢會議，展現推動決心。但「大公廣集團」概念拋出後，仍有學者認為不可行，憂心未來公廣集團越來越大，恐成執政黨黨媒；在野黨立委也提醒，「大公廣集團」得做好防弊制度，以防變成政黨壟斷。

國民黨立委陳學聖表示，鄭麗君一直有意推動「大公廣集團」，日前在委員會及預算審查時，都有談過，但最近沒有看到具體作為；他也坦言對鄭麗君說，現在文化部連一個公廣集團都搞不定，光是華視董事會撤換前總經理郭建宏就已經烏煙瘴氣，還是先把華視內部問題解決比較務實，「連基本的事情都還沒解決，就要推大公廣集團，未來恐怕問題更大。」

吳思瑤則表示，「公共媒體法」在本會期於教育及文化委員會審查確定來不及，此案必須尊重各自媒體的董事會，目前不是眼前的優先法案，最快要等下會期。

黨政人士透露，其實鄭麗君對「大公廣集團」的想像類似國家表演藝術中心現存體制，由藝文界大老朱宗慶擔任董事長，屬無給職，角色超然、夠分量，有能力管理轄下的兩廳院、台中歌劇院、衛武營國家藝術文化中心及國家交響樂團；但媒體大老各自有政黨色彩、個性都有稜有角，想在媒體圈找到如朱宗慶能「一呼百應」的大老非常困難，也是外界不看好「大公廣集團」的原因之一。

整併消息傳出後，外界也認為，文化部以年底作為「大公廣集團」完成整併的時間點，剛好適逢十一月底縣市長選舉，屆時民進黨勢力版圖一定會有更動，必須進行戰力盤整，若整併時間與選舉相近，很容易被猜測將順勢安排一些人事布局，一舉一動都會非常敏感。

鄭麗君文化部選舉

相關新聞

60年代禁片首度公映！「禽獸導演」牟敦芾的首部作品

2018-04-16 17:34

軍公教減退休俸 壓垮飯店業？

2018-04-16 00:56

談大潭藻礁 環團：蔡總統有點不專業

2018-04-15 22:05

難以終結的漂泊 為何讓台師進退兩難？

2018-04-12 11:45

台灣一代指揮名家陳秋盛 睡夢中離世

2018-04-12 08:58

男女「世界大戰」 結少離多成國安危機

2018-04-11 16:07

重遊雜貨店時代 懷舊以外最美是人情

2018-04-10 13:26

充滿台灣味的衛星 福衛五號展現台灣太空研發能量

2018-04-10 13:16

雲翠受困加拿大夫婦確定罹難 震災死亡人數達12人

2018-02-09 14:40

西泠拍賣來臺徵集收藏品

2018-04-14 00:00

法航開航 桃園機場飛巴黎浪漫百分百

2018-04-12 00:00
看更多

熱門文章

馬英九說重啟核四就沒深澳問題 李應元：是馬關核四

2018-04-16 10:22

管案延燒！教育部2政次皆請辭待命

2018-04-16 09:44

孫大千：民進黨用「咖啡話」把民眾當「塑膠」

2018-04-16 14:05

共軍對台演習 孫大千：賴清德多嘴惹的禍

2018-04-16 08:20

新教長吳茂昆爭議多 徐國勇記者會一一澄清

2018-04-16 18:40

政院公布新教育部長 68歲前東華大學校長吳茂昆接任

2018-04-16 18:03

官員請辭理由千百種 潘文忠的說法你給幾分?

2018-04-16 08:00

賴神指台不必宣布獨立 學者：那你要工作什麼？

2018-04-16 08:17

深澳案 李應元：保育區沒說不能開發 把我送監院都可以

2018-04-16 12:01

準教長吳茂昆遭爆 任校長期間赴北京清大演講

2018-04-16 21:59

綠委要求照唸 台電總經理立誓：深澳電廠不影響民眾健康

2018-04-16 20:39

行政院六點公布 教育部長新任人選

2018-04-16 17:21

綠挺吳茂昆出任教育部長 藍指不適任

2018-04-16 20:25

當年喊淘汰燃煤電廠 新北批詹順貴：到底誰強詞奪理？

2018-04-16 15:41

諷教部查管荒唐 管律師團：跨部會小組可查新教長背景

2018-04-16 21:36

影／新任教長吳茂昆 接「卡管」燙手山芋

2018-04-16 18:25

「為何要建燃煤電廠」孩子童言童語 爸媽卻無法解釋

2018-04-16 07:53

監察院最新財產申報 鄭麗君財產逾13億

2018-04-16 13:15

影／被諷最會撩民 蔡英文的四大金句

2018-04-16 10:19

陸稱18日軍演針對台獨 陸委會：恫嚇台灣、絕不屈服

2018-04-16 19:36

陳學聖：院長的「小事」震掉一個教育部長

2018-04-16 12:34

告發賴清德涉內亂 王炳忠：賴已自白是現行犯

2018-04-16 17:21

賴清德再拋台獨言論 陸學者：有意爭2020總統大位

2018-04-16 09:51

洪孟楷：蔡政府鐵了心「卡管」

2018-04-16 21:39

影／逃避深澳環評會？ 李應元嗆：把我送監察院！

2018-04-16 15:00

影／解放軍攻台首選地點？現在變如此樣貌！

2018-04-16 12:40

吳茂昆接教長 教團籲不要再受政治力影響

2018-04-16 18:49

軍港遷移蔡英文才剛來動土 他稱基隆港要滅港了

2018-04-16 23:07

馬辦：核四「封存」非「廢除」 是否重啟看蔡政府智慧

2018-04-16 13:48

揭于孝斌偷吃閨蜜 程恩慈：質疑其人格缺陷和誇大經歷

2018-04-16 08:59

柯建銘不再參選區域立委 完成新竹市議員布局

2018-04-16 16:10

陳威成宣布退選 雲林虎尾鎮長選舉兩丁對決

2018-04-16 13:33

比超商店員更神！民代服務處 賣菜教英語兼道路救援

2018-04-16 10:00

涉毒時力黨工：惡意爆料 未審先判 漸失社會連結感

2018-04-16 12:29

卡管議題延燒財委會 藍綠互相批評

2018-04-16 15:29

國安局：兩岸關係趨於緊張 已向總統盡告知義務

2018-04-16 12:14

邱太三：陳水扁大概是有史以來的特例

2018-04-16 11:22

吳茂昆曾表支持太陽花學運 學生盼帶給教部新氣象　

2018-04-16 21:09

內幕／時代力量黨工涉毒 到底是誰在說謊？

2018-04-16 17:16

傳吳茂昆曾赴陸講座 教育部：短期交流沒問題

2018-04-16 22:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top