國發會推智慧政府 擴大免書證謄本服務

2018-04-16 20:54 中央社 台北16日電



政府積極推動跨機關、部門合作，國發會表示，智慧政府主動服務的關鍵成功因素，就是跨機關電子查驗工作，目前244細項工作已完成95%，推動多項申辦作業免書證、免謄本服務。

為推動服務型智慧政府，行政院國家發展委員會透過「跨機關主動服務工作圈」，推動跨機關及跨部門的合作，以民眾角度檢討及整合服務流程，讓民眾申辦政府服務不需再往返不同機關而舟車勞頓。

國發會副主委曾旭正表示，要達到跨機關主動服務的關鍵成功因素，就是要推動跨機關電子查驗的工作，在大家的努力下，計有75大項244細項工作，已完成95%項目，推動多項申辦作業免書證、免謄本服務。

曾旭正說，近年推動的業務全程電子化，已有效減碳減紙並大幅縮短作業時程，讓機關同仁服務效率及服務品質大幅提升。

另外，國發會推動「e化服務宅配到家」，以主動服務為理念，應用行動科技在新北市新店區、彰化縣彰化市、花蓮縣玉里鎮及台東縣東河鄉等4個公所試辦行動服務迄今已7年。

國發會解釋，試辦單位從4個公所擴散至11個縣市55個單位，推動55項行動資訊服務，各機關透過行動創新服務，將政府服務普及到基層民眾，尤其是偏遠及弱勢族群。