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新北市府籲環保署捍衛環保價值

2018-04-16 16:00聯合報系攝影中心 記者侯永全╱即時報導

深澳燃煤電廠興建引起爭議，新北市政府環保局長劉和然下午舉行記者會，呼籲中央主管機關環保署能堅持捍衛環保價值，讓深澳環評回歸專業，以透明、公開的方式面對各方提出的空汙、健康及生態的意見，要求台電務實評估與解決，並重新審視環評程序與內容。

新北市政府環保局長劉和然手持當年環保署副署長詹順貴參加反燃煤電廠的遊行照片，痛批...
新北市政府環保局長劉和然手持當年環保署副署長詹順貴參加反燃煤電廠的遊行照片，痛批環保署疑為台電護航。記者侯永全/攝影
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