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畜農並進 神農獎蘇鵬的另一個農業夢

2018-04-16 14:03中央社 屏東縣16日電

從事養豬事業超過40年的屏東縣豬農蘇鵬，因綠能及環保養豬得過神農獎，這兩年投資溫室種有機小黃瓜及洋香瓜等，以畜牧廢水灌溉農田，希望能打造畜農並進的農業王國。

蘇鵬與哥哥所經營的中央畜牧場是國內第一家利用豬糞尿產生沼氣發電的綠能養豬場，同時採乾濕分離、蓋豬廁所養豬，環保綠能豬場讓場長蘇鵬2015年獲得神農獎;但豬場所產生的肥水無處可去，蘇鵬想到種田可以引液肥來灌溉。

蘇鵬說，這幾年和幾位從事農耕的年輕人討論，想發展另一項事業，於是把家中2公頃多的農田改搭建強固性溫室，申請政府補助並自費花了新台幣近千萬元購置設施、整地和管理，以畜牧場排出的合格排放水灌溉農田，以沼氣發電後的沼泥加工成有機質施肥，種植小黃瓜和洋香瓜，瓜藤健康結實豐，第一年就有好成績。

蘇鵬表示，年初種的小黃瓜及洋香瓜陸續收成，通路先以市場為主，同時申請到有機轉型期認證，目前小黃瓜8分地，其餘是種洋香瓜、哈密瓜及狀元瓜等，這一季收完後，夏季改種葉菜類，供應到超市及學校團膳。

蘇鵬說，畜農並進是他的目標，但重心還是在養豬事業，主要是讓沼氣發電後的水肥及後製後的沼渣灌溉農田有去處，利用循環經濟發展畜農，讓農業更具有競爭力。

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