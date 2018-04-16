第三屆總統創新獎 台達電和霹靂獲獎

2018-04-16 12:35 中央社 台北16日電



總統府今天公布第三屆「總統創新獎」得獎名單，團體組得獎者為「台達電子工業股份有限公司」及「霹靂國際多媒體股份有限公司」，總統蔡英文4月30日將親自頒獎表揚。

總統府今天發布新聞稿公布得獎名單，除了團體組外，個人組的「一般個人組」由田中央聯合建築師事務所的黃聲遠獲獎，「青年組」由春池玻璃實業有限公司的吳庭安獲獎。

總統府指出，「總統創新獎」旨在表揚於產品、技術、管理、服務或文化等多元領域有傑出創新成就，且對國家經濟發展有具體貢獻者；得獎者透過「創新」到「創業」的思維及動能，協助產業結構轉型、形塑典範，引領各界推動臺灣邁向創新經濟發展，同時建立完整的國家創新體系，進而創造經濟發展競爭優勢。

總統府表示，「總統創新獎」每兩年頒發一次，是繼「總統文化獎」、「總統教育獎」及「總統科學獎」之後，以國家元首名義頒贈表揚「多元創新」的最高榮譽獎項。

第三屆報名案件總計249件，參選者來自產、官、學、研界，歷經長達半年的初審、複審及決審等作業，最後提報至「總統創新獎委員會」決定得獎名單，由總統核定。

總統府指出，第三屆得獎者分別在不同領域內深耕創新，運用永續發展經營模式，將傳統創造出嶄新面貌及價值，不僅對於台灣社經發展貢獻卓著，也為台灣創新在國際舞台上綻放光芒；每名得獎者均可獲得新台幣200萬元獎金與獎牌、獎座及獲選證書。

第三屆「總統創新獎」頒獎典禮預定4月30日於總統府辦理，蔡總統將親自公開嘉勉及頒獎表揚。