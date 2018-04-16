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軍公教減退休俸 壓垮飯店業？

2018-04-16 00:56聯合報 記者黃冠穎／台北報導

台北市知名飯店六福皇宮今年底吹熄燈號，台北市旅館公會理事長劉季強昨天發文表示不捨...
台北市知名飯店六福皇宮今年底吹熄燈號，台北市旅館公會理事長劉季強昨天發文表示不捨，並呼籲這是台灣觀光業必須正視的警訊。 圖／聯合報系資料照片
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六福皇宮今年底吹熄燈號，台北市旅館公會理事長劉季強昨天表示，六福皇宮經營沒犯錯，壓倒飯店業的原因是台北競爭力下降、軍公教減退休俸，以及低價日租套房猖獗。六褔皇宮決定歇業止血，正是台灣觀光業的警訊，必須正視這個問題。

劉季強昨天在公會內部群組發文指出，他去年初就發現台灣的旅館市場供需失調；日前他在本報的財經觀點提出「如果大家再盲目投資旅館，最後只會一起死！」或許有人覺得此話用辭不妥，但這就是事實。

對於壓倒台灣飯店業的原因，劉季強說，第一、台北市都市綜合力年年都在下降，赴台經商和洽公的商務客大量減少；第二、軍公教減退休俸，使得在國旅市場占多數的軍公教捨不花錢，致國旅市產也失了生機。第三、Airbnb在台灣打著共享經濟之名，靠著超低價日租套房，吸引九成以上的自由行旅客。

劉季強說，現在看來更可怕的是，退出市場的是對軟硬體要求高，投資金額龐大的合法旅館；而應該退出市場的非法日租套房反而蓬勃發展，台灣的觀光旅館業正在沉淪。他指出，台灣觀光業大環境正在快速惡化，除了優質客源正在大量流失，ＯＴＡ（國際訂房網站）只問利潤，不問是否合法的不合理營運方式，對合法旅館業者造成極大傷害。

他呼籲，業者一定要團結起來，利用科技創新，找出更有效的行銷方式，推出能與ＯＴＡ抗衡，功能強大的優質跨國訂房系統，才能行銷台灣，並爭取更多優質國際觀光客來台旅遊，因為如果無法掌握優質客源，砸再多錢提升旅館服務品質，也不會有成效。

軍公教共享經濟自由行

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