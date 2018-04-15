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馬英九坦言核四啟動就沒深澳問題 前廠長大讚說得好

談大潭藻礁 環團：蔡總統有點不專業

2018-04-15 22:05聯合報 記者董俞佳╱即時報導

總統今天接見12個民間團體，會中搶救大潭藻礁行動聯盟建議，中油所提天然氣第三接收站「迴避藻礁方案」應立即改為「異地建站」，避免不當開發，聯盟召集人潘忠政更拜託蔡英文總統給一次聽證會的機會。不過，總統並未於現場允諾，僅表示會再慎重考慮。此外，總統相關回覆跟過去中油、經濟部等行政部門回應幾乎一致，潘忠政表示，回答有點不專業，他也遺憾，這次會面似乎沒有突破之處。

NGOs會議今年第15年，每年會議結束，環團都會將討論結果送至總統府，歷任總統也都會接見環團。今天蔡總統邀環團到官邸討論，於下午3點持續討論至5點38分結束，與會還有各部會首長，是有史以來接見時間最長的一次，也是第一次約在總統官邸接見。

為達到能源轉型目標，中油擬於桃園建置第三天然氣接收站，不過因當地有豐富的生態如柴山多杯孔珊瑚等，因而受到環保團體抗議，認為不該開發。

潘忠政表示，他向總統表示，中油現在所提的迴避替代方案不是好的策略，最好的方式應該是異地建站。他還向總統表示，總統曾寫下藻礁永存，希望4月28日總統可以一起前往凱道守護藻礁，總統則允諾，如果有時間的話會出席。潘忠政也向總統表示，是否可以給一個開聽證會的機會，讓所有事證可以在聽證會中交叉比對，不過對此，總統當下並未允諾並表示，還要跟幕僚交換意見。

潘忠政說，他觀察總統平常沒有時間去關注這些事情，因此，從她今天的回答中可以知道，她的資訊大部分仍來自這些行政系統，像是建議應該從台中接另外一條海管到大潭，但總統的回覆跟過去公部門一致，像是：「管線太長」、「有安全疑慮」等等，讓人覺得不專業，他認為，今天的會面，看不出有突破之處。

蔡英文總統（左二）於官邸接見民間團體。圖／環團提供
蔡英文總統（左二）於官邸接見民間團體。圖／環團提供
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中油珊瑚大潭藻礁

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