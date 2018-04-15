屏東漁船遭印尼攔截登檢 外交部：了解原因中

2018-04-15 19:05 中央社 台北15日電



台灣籍漁船「大鮪13」今天遭印尼執法船隻攔截登檢，印尼方已要求該船隨同入港檢查，目前案情尚在調查中。外交部表示，駐印尼代表處緊急向印尼當局了解原因，將予以適當協助。

屏東東港籍漁船「大鮪13」（CT4-2649）上午遭印尼執法船隻攔截登檢。

外交部發言人李憲章表示，外交部接獲相關單位通報後，立即指示駐印尼代表處緊急向印尼當局了解「大鮪13」漁船被攔截原因，並進一步確認船員是否平安且受到人道對待。