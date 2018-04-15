屏東漁船遭印尼攔截登檢 外交部：了解原因中

相關新聞
立委提案 行人以身體占停車位可開罰2018-04-15 14:50
賴揆：核二2號機再轉 不設時間表2018-04-15 12:21
募兵制讓研發替代役退場 賴揆找科技部解決2018-04-15 11:58
淘汰PVC容器 環署擬調高清除處理費率2018-04-15 11:54
聯合報一周大事4/8~4/142018-04-15 06:34
列管高樓放寬環評…不顧3個問題 這麼急是為誰？2018-04-14 23:53
列管高樓標準放寬 半數免除環評2018-04-14 23:48
M503航路飛機偏航 民航局：為躲避惡劣天候2018-04-14 21:51
陸侵入金門管制區？民航局澄清：躲惡劣天候2018-04-14 21:46
難以終結的漂泊 為何讓台師進退兩難？2018-04-12 11:45
台灣一代指揮名家陳秋盛 睡夢中離世2018-04-12 08:58
男女「世界大戰」 結少離多成國安危機2018-04-11 16:07
重遊雜貨店時代 懷舊以外最美是人情2018-04-10 13:26
充滿台灣味的衛星 福衛五號展現台灣太空研發能量2018-04-10 13:16
雲翠受困加拿大夫婦確定罹難 震災死亡人數達12人2018-02-09 14:40
西泠拍賣來臺徵集收藏品2018-04-14 00:00
法航開航 桃園機場飛巴黎浪漫百分百2018-04-12 00:00
兆豐攜手悠遊卡，帳戶儲值拿現金2018-04-09 10:00
熱門文章
教育部長潘文忠請辭 李艷秋：管中閔上不了任了2018-04-14 20:42
「只是一件大玩具」 遼寧艦在南海很威 遇見美航母就乖了2018-04-15 08:00
孫大千提改造台北街道政見 擴增實境取代舊招牌2018-04-15 08:09
扁返319案前餐廳吃滷肉飯 嘆馬政府和蔡政府不聞問2018-04-14 20:08
潛艦國造 想了80年…中華民國即將圓夢？2018-04-15 09:00
時力黨工驚傳持毒 王浩宇：若假爆料請辭離政壇2018-04-15 11:52
管律師團：硬審難下台 潘文忠還以受害人自居2018-04-14 23:53
小英登艦戰備抽測 專家：比中共在南海校閲艦隊有看頭2018-04-14 22:34
美中貿易戰證明新南向的對？ 他批：小英充版面的廢話2018-04-15 10:27
教育部長遺缺又是高市府團隊升任？ 陳菊：我不清楚2018-04-15 14:57
蘇貞昌稱深澳電廠安全才同意 藍營：又一個幹話王2018-04-14 22:41
史上最激烈苗栗市長國民黨內初選 全民調邱鎮軍出線2018-04-15 14:55
教長請辭 課審會學生代表不捨：好可惜2018-04-15 02:30
年紀這筆帳！35歲網紅不耐煩LKK參選 電火球自豪老將是寶2018-04-15 10:00
【即時短評】卡管泛政治？潘文忠說給誰聽？2018-04-15 11:30
中和緬甸街潑水節 馬英九泳裝參戰：放馬過來吧2018-04-15 13:25
時力黨工傳持毒 北市黨部：確有此事但無吸食2018-04-15 12:27
蔡正元：潘文忠沒學術的卡司 卡管卻是大卡司2018-04-15 09:21
盧秀燕與江啟臣「放閃」？ 臉書透露將有重大訊息2018-04-15 16:52
卡管案非主因？ 黨政人士：政策相左 潘文忠早有辭意2018-04-15 00:09
時力黨工持毒重創形象？徐永明：遺憾且不幸2018-04-15 12:55
潘文忠盼停止政治操作 藍委：先拿預算卡管的是民進黨2018-04-14 19:34
大學校長：潘文忠辭職 不負責任2018-04-15 11:48
獵雷艦傳賣中資一銀急赴義聲請假扣押？ 一銀：沒赴義2018-04-15 14:48
黨工驚爆吸毒遭逮 林昶佐強力切割「與時力無關」2018-04-15 16:29
M503航路飛機偏航 民航局：為躲避惡劣天候2018-04-14 21:51
周一立院「延長賽」 深澳電廠中央槓新北2018-04-14 23:46
支持台獨的政治工作者 賴清德：我有3務實、6方向2018-04-15 11:18
總統召開國安高層會議：掌握解放軍動態 不挑釁不怯敵2018-04-14 20:16
台大自主聯盟：繼續告潘文忠2018-04-15 11:32
中華民國最老飛行員 歡度105歲壽誕2018-04-15 15:19
小綠綠發威 北一女儀隊奪北區初賽冠軍2018-04-14 19:34
潘文忠請辭 綠委：下一個的抗壓性要更強2018-04-15 15:37
卡管案進延長賽？ 潘文忠走人：盼政治操作就此停止2018-04-14 23:35
直言集／潘文忠走人 大學校長遴選爭議解決了嗎？2018-04-15 00:33
家庭因素？ 潘文忠為何請辭 賴揆改口2018-04-15 00:04
潘文忠走人 藍委：沒了部長找次長2018-04-15 13:17
馬英九和反核朱立倫聊天 核四啟動就沒深澳問題2018-04-15 16:46
賴清德講「務實」：台灣是主權獨立國家 不必宣布獨立2018-04-15 11:46
共軍實彈軍演 陸學者：台海危機前兆2018-04-15 00:05
留言