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屏東漁船遭印尼攔截登檢 外交部：了解原因中

2018-04-15 19:05中央社 台北15日電

台灣籍漁船「大鮪13」今天遭印尼執法船隻攔截登檢，印尼方已要求該船隨同入港檢查，目前案情尚在調查中。外交部表示，駐印尼代表處緊急向印尼當局了解原因，將予以適當協助。

屏東東港籍漁船「大鮪13」（CT4-2649）上午遭印尼執法船隻攔截登檢。

外交部發言人李憲章表示，外交部接獲相關單位通報後，立即指示駐印尼代表處緊急向印尼當局了解「大鮪13」漁船被攔截原因，並進一步確認船員是否平安且受到人道對待。

李憲章說，駐印尼代表處將持續與印尼政府相關單位保持聯繫，關注本案發展及調查進度，並視船員及家屬需求予以適當協助。

屏東東港籍的「大鮪13」號，今天近午行經麻六甲海峽時，遭印尼軍方登檢。記者潘欣中...
屏東東港籍的「大鮪13」號，今天近午行經麻六甲海峽時，遭印尼軍方登檢。記者潘欣中／翻攝
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