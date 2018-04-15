賴揆：核二2號機再轉 不設時間表

2018-04-15 12:21 中央社 花蓮縣15日電



核二廠2號機日前再轉後發生跳機意外，行政院長賴清德今天在花蓮與媒體早餐會時表示，核二2號機再轉須通過原能會安全查核，要有安全，核二2號機才可能再轉，時間上政院尊重原能會決定，不會訂時間表。

對於深澳電廠環評爭議，賴清德指出，政府推動經濟發展，要跟環保取得平衡，絕對不可以犧牲人民健康或社會安全作為發展經濟的代價。台灣面臨能源轉型有擬訂3個目標，即落實2025非核家園、穩定供電與減少空汙。

賴清德表示，要推動建置深澳電廠，是著眼於北部供電不足，目前北部用電占整體台灣發電量的40%，但北部發電量才34%，有6%須由中南部供應，北部若不及早解決供電問題，未來發展將受限。

賴清德說，核一、核二與核三廠未來如期除役，核電不是能源的考慮項目，只剩下天然氣跟燃煤發電，客觀條件下，天然氣發電需要除氣槽、輸氣管，是不被允許的，所以只剩下燃煤發電。因此要用科技解決燃煤發電汙染問題，用低硫的媒、超超臨界技術提升發電效能，最先進的除汙設備讓燃煤排放接近天然氣，必要時可以用兩套除汙設備，希望可解決空汙問題。

他說，不是因為非核家園才需要興建深澳發電廠，以2016年的發電比率來講，天然氣發電是36%，燃煤是44%，再生能源5%與核能15%；非核家園目標是再生能源發電達到20%，核能由再生能源取代，燃煤跟天氣發電比率沒有改變，所以不是為了非核家園才蓋深澳電廠，是為了穩定北部供電、讓北部發展。

對於政務委員張景森日前表示，如果北北基宜桃每個縣市能承諾節電10%，就可以不蓋深澳電廠，賴清德說，張景森說得很清楚，要達到2025非核家園目標，能源轉型必須穩健，推動節能也是達成能源轉型的手段之一。至於是不是北部達到節電標準就不用蓋深澳電廠，賴清德回應，這必須要再經過計算和討論。

另外，媒體詢問，張景森日前也提到，今年暑假將推動節電政策，針對工業用電大戶訂出5%節能目標，且有獎懲制度，是否會降低企業投資台灣信心？

賴清德回應，用電大戶更新設備、提高使用效率，自然能提高5%到10%節電目標，這不是硬性的，而是用智慧節能、提高電力使用效率的方式來達到目標。他認為不會影響投資者的用電需求，最近台積電在台南投資、富邦在高雄投資，供電都沒問題，這一、兩年來投資台灣案件也比以前多。