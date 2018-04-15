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教長潘文忠請辭
陸台海實彈軍演
深澳電廠惹爭議
藍綠各黨拚選戰
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MLB／林子偉連兩場敲2安 紅襪創開季最佳戰績

聯合報一周大事4/8~4/14

2018-04-15 06:34聯合報 綜合整理

國內新聞：

‧9日：深澳燃煤電廠再傳爭議，由於未來卸煤碼頭航道恐影響漁船進出，台電擬另蓋離案防波堤，卻位處新北市公告的「瑞芳水產動植物繁殖保育區」，遭質疑環評程序有問題。

10日：內政部宣告，六十五歲以上老年人口已於三月底突破百分之十四，也就是每七人中就有一人是老人，台灣正式宣告邁入「高齡社會」。

‧12日：行政院前院長蘇貞昌確定代表民進黨參選新北市長，蘇貞昌說，基於對新北市民的感情和責任，他接受蔡主席的徵召，全力以赴。

‧14日：台大準校長管中閔聘任案卡在教育部逾百日，教育部日前表示四月中將有結果。但教長潘文忠發表聲明，證實已請辭，聲明強調，校長遴選過程產生的疑義，雖經遴委會及臨時校務會議的討論程序，但爭議並未徹底釐清；教育部如果不調查、不釐清，才是嚴重失職，外界解讀卡管案將進入延長賽。

國外新聞：

‧10：美國總統川普近日不斷要求中國必須具體改善與美國的貿易不平等態勢，中國國家主席習近平10日明確指出，包括等同回應川普推文訴求等降低汽車進口關稅等四項「重大開放舉措」，還將盡快使之落地。

‧13日：台灣出生的億萬富翁蔡崇信，經美國職籃NBA董事會一致同意，完成收購布魯克林籃網隊49％股權交易，且有權在三年內買進該球隊的控制性股權。

‧13日：美國總統13日宣布，美國與英國、法國聯合攻擊敘利亞，對涉化武地點進行「精準攻擊」及報復敘利亞政府日前對度瑪鎮使用化武，造成數十人喪生。

教育部敘利亞蘇貞昌川普

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