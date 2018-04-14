列管高樓標準放寬 半數免除環評

2018-04-14 23:48 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ／台中報導



環保署修正高樓環評標準，估計多數已環評的高樓半數以上將解除列管。 記者洪敬浤／攝影 分享 facebook

環保署公告修正高層建築的環評認定標準，從原本住宅高度一百公尺、商業七十公尺以上高樓須環評，統一放寬到一百廿公尺以上，讓高樓的環評管制形同解除。估計各地環評中的高樓案多數可免環評，列管中高樓至少半數可解除列管。

環保署已公告「開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準」修正案，去年預公告時，放寬至只要位於都市土地的高樓都免評，本報獨家報導後引發熱議，環保署為此舉辦多場公聽會，做出修正。

台中市環保局表示，目前各有一個旅館與住商高樓案在走環評程序，因高度低於一百廿公尺，依新法可撤案；通過環評的高樓案須長期列管，全市有一百卅棟，每季須申報環境監測評估結果，現在起多數可解除列管。

北市環保局表示，截至三月，北市列管九十四件高樓建築，卅四件超過一百廿公尺，六十件低於一百廿公尺，亦即約三分之二都將解除列管。

高樓環評放寬案起於台中市都發局去年行文建議環保署，認為環評與都市設計審議疊床架屋，台中新建高樓平均一百四十六公尺，建議以此高度作為免環評門檻。都發局長王俊傑昨說，環保署的作法算是正面回應。

台中市不動產開發公會理事長邱崇喆說，建築高度不斷提高，法令應要再大幅鬆綁，讓建照申請與環評脫鉤。

建築師謝文泰建議改為聯席審查，讓都審、交評與環評委員討論，提出最好的修正意見。一名都審委員表示，環評不是罪惡，仍有存在必要，可以擋住某些合法但過當的建築規畫，例如在八米巷道蓋二十層以上高樓，對周邊交通、日照都帶來衝擊，卻可能完全合乎法規，可透過環評要求修正。