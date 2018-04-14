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第二屆印度春漾嘉年華 促台印文化交流

2018-04-14 22:33聯合報 記者鄭媁╱即時報導

外交部部長吳釗燮今上午應邀出席「印度台北協會」（ITA）與台北市政府在台北車站1樓大廳共同舉辦的「印度春漾嘉年華」活動。印度台北協會會長史達仁（Sridharan Madhusudhanan）致詞時，感謝外交部對「印度台北協會」在台工作及相關活動的支持，樂見印度美食及文化在台灣愈來愈普及並受到喜愛，兩國人民互動日益頻繁，正是「新南向政策」促進以人為本交流的最佳體現。

吳釗燮致詞時表示，印度擁有豐富人文歷史，近年來印度美食及「寶萊塢」電影如「三個傻瓜」及「我和我的冠軍女兒」等在台灣備受歡迎，本次活動可以讓國人更進一步瞭解印度文化，增進台印度文化交流；另感謝史達仁到任以來不遺餘力推展台印度合作關係，勤於拜會我中央及地方政府相關部門，積極推動雙方政經文教及科學等領域的交流，更深入走訪台灣民間社會，瞭解我歷史文化，他也提到，史達仁去年參加媽祖遶境活動，且是唯一走完全程的駐台外交使節。

第二屆「印度春漾嘉年華」活動由吳釗燮、史達仁及台北市政府副市長陳景峻共同點燈揭開序幕，現場安排有印度美食、舞蹈及音樂等表演節目，並設有印度觀光、教育及瑜珈等攤位，吸引逾千名民眾出席。

印度吳釗燮

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